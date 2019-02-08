Çocuk Susar Sen Susma" Paneli

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen 'Çocuk Susar Sen Susma' isimli çocuklarda cinsel istismarın psikolojik boyutunu ele alan panele katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen 'Çocuk Susar Sen Susma' isimli çocuklarda cinsel istismarın psikolojik boyutunu ele alan panele katıldı.



Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Başkanı Neşet Aykanat ve vatandaşlar katıldı.



Programda ilk konuşmayı yapan TMMOB İKK Kadın Komisyonu Başkanı Aydan Barut, "Cinsel istismar haberlerini sıradan bir gazete haberi olarak görüp bu haberleri kanıksamayalım. Benim çocuğumun başına gelmez demeyip, farkındalığımızı artıralım. İstismara uğrayan çocuklarımıza biz de bir el uzatalım. Çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik olarak bu durumdan nasıl etkilendiklerini anlamaya çalışalım. Yasalar önünde, istismara uğrayan çocuklarımızın haklarını ve neler yapılabileceğini, nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenelim istedik" ifadelerini kullandı.



Ardından konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Neşet Aykanat, TMMOB olarak istismarın her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, "Çocuk, çevre ya da insan fark etmeksizin her türlü istismara karşı da mücadele sürdürüyoruz. Mücadelemiz kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe hoş geldiniz" dedi.



"Çocuklarımıza uzanan eller kırılsın"



Programda bir konuşma yapan Başkan Ataç ise, "Ülkemizin son dönemlerinde kadınlar, işçiler ve çocuklarımız zor zamanlardan geçiyor. Üzülerek görüyoruz ki ölüm ile sonuçlanan iş kazaları, kadın tecavüzleri ve çocuk istismarı vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Hep söylüyorum, çocuklarımıza uzanan eller kırılsın. Bu konuda toplumumuz fazlasıyla hassas. Ancak bu tür toplantıların sıklaşmasının duyarlılığın artması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.



CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türkiye'de özellikle son yıllarda çocuk hak ihlallerinin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Bu ihlaller farklı konularda olabiliyor. Bunlardan en çarpıcı ve en ağırı ise çocuk istismarı. Kadına yönelik ayrımcılık yoğun olarak yaşanırken bu olumsuzlukları önlemek de zor görünüyor. Ben aynı zamanda mecliste Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim ve bu sorunları sürekli olarak dile getiriyorum" dedi.



Programda daha sonra Avukat Duygu Akyol ve Uzman Psikolog Yelda Öge, çocuk istismarının hukuki ve psikolojik boyutlarını detaylı biçimde katılımcılara aktardı. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğunun kadın hakları ile ilgili oyunu sahnelemesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü

Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul

"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu