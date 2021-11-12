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Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı - Son Dakika

Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı

12.11.2021 08:43

Ordu'da meydana gelen olayda, taksi şoförü İbrahim P., boşanma aşamasındaki eşinin üzerine aracını sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının gözü önünde yaşanan olayda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Vahşetin yaşandığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Merkez Mahallede meydana gelen olayda, kendisine ait aracıyla seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime P. ile karşılaştı.

KADINI DUVARA SIKIŞTIRDI

Selime P., aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi.

Çocuklarının gözü önünde eşini aracıyla duvara sıkıştırarak öldürdü! Korkunç olay kamerada

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Ağır yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuklarının gözü önünde eşini aracıyla duvara sıkıştırarak öldürdü! Korkunç olay kamerada

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan İbrahim Pişkin olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı

Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı - Son Dakika


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