KASTAMONU - "Coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor - Son Dakika

KASTAMONU - "Coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor

14.01.2021 11:09

"Coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağı kullanılarak doğal yollarla kurutulup üretilen tescilli Kastamonu pastırması yoğun ilgi görüyor.

"Coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağı kullanılarak doğal yollarla kurutulup üretilen tescilli Kastamonu pastırması yoğun ilgi görüyor.

Çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılması, doğal yollarla kurutulması ve lezzetiyle Türkiye'nin birçok kentinden talep gören Kastamonu pastırması için sonbahardaki "pastırma sıcakları" önem taşıyor.

Üreticiler, sonbaharın son dönemlerinde mevsim şartlarına göre iyi giden ve "pastırma yazı" diye tabir edilen sıcak havaların pastırmanın istenilen kıvamı yakalaması için gerekli olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yıllarda 15-20 günle sınırlı kalan pastırma sıcaklarının bu yıl 2,5 aya kadar uzaması, üretimi artırdı.

Pastırma üreticisi Ayhan Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır pastırmacılık yaptıklarını söyledi.

Kastamonu pastırmasının fırınlarda değil doğal kurutulduğunu ve lezzetiyle ön plana çıktığını ifade eden Ekicioğlu, "Kastamonu pastırmasının en önemli özelliği doğal olmasıdır. Sarımsağından tutun etine, çemenine kadar doğal yapılır. Makine kullanılmaz. Kesiminden kurutulmasına kadar her şeyi eski usulle yapılır. Ustalarımızın ustalarından ne gördüysek o şekilde üretiriz. Biz pastırma üretiminde bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

Ocak ayına girilmesine rağmen sıcakların devam ettiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Havaların kurak gitmesine elbette üzülüyoruz. Bir an önce yağışların gelmesini istiyoruz çünkü kuraklık daha önemli ve acil bir konu. Pastırma sıcakları dediğimiz dönem normalde kasım ayında başlar ve 10-15 gün sürer. Bu sene bu süre neredeyse 2,5 ay uzayarak ocak ayına kadar sarkmış oldu. Bu da doğal olarak üretimimizi artırdı."

Kastamonu pastırmasının lezzetinin doğal yollarla üretilmesi ve çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılmasından geldiğini aktaran Ekicioğlu, "Taşköprü sarımsağı çok özel bir sarımsak. Çemeninde biz kendi yöremizde üretilen bu sarımsağı kullanıyoruz. Sarımsağın aroması çemenle ve baharatla karıştırıp çemensiz pastırmanın üzerine sürdüğümüzde daha bir başka lezzeti oluyor." diye konuştu.

"Pastırmamızı kargo ile Türkiye'nin her yere gönderiyoruz" diyen Ekicioğlu, " Güney Kore, Hollanda, Almanya'dan müşterilerimiz geldiğinde alıp götürüyor. Gurbetçiler yurt dışına götürüyor." ifadelerini kullandı.

Pastırma üreticisi Hasan Ayanoğlu ise 30 senedir bu işi yaptığını söyledi.

Bu yıl havanın uzun süre sıcak gittiğini dile getiren Ayanoğlu, "Kuraklık açısından üzülüyoruz ve kötü oluyor ama bu havalar üretimimiz artırdı. Doğal yaptığımız için pastırmanın gündüzün sıcağına, gecenin ayazına ihtiyacı var. Zaten ürünün lezzeti de doğallığından geliyor. Yılık 30 ton civarında pastırma üretiyoruz. Her geçen gün talep artıyor." dedi.

Pastırma müşterisi Mustafa Şen de Kastamonu pastırmasının doğal olması nedeniyle lezzetiyle ön plana çıktığını dile getirdi.

KASTAMONU - Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor
KASTAMONU - Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor
KASTAMONU - Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor
KASTAMONU - Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor

Kastamonu, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 'Coğrafi işaretli' Taşköprü sarımsağından üretilen Kastamonu pastırması ilgi görüyor - Son Dakika


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