Coğrafya profesörü filmleriyle ödüle doymuyor

RAUF MALTAŞ - Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, akademik hayatının yanı sıra çektiği kısa filmlerle katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödüle layık görüldü.Prof. Dr. Benek'in küçük yaşlardan itibaren merak duyduğu sinema sektörüne girişi, yaklaşık 10 yıl önce bir televizyon kanalında üniversitede uzmanlık alanı olan göç konularının işlendiği "Sınır Hikayeleri" adlı programa konuşmacı olarak katılmasıyla başladı.Sonraki bazı zaman dilimlerinde dizi danışmanlığı, kısa filmlerde senarist ve yönetmen olarak görev alan Benek, şimdilerde ise HRÜ Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerine hem ders veriyor hem de onlarla kısa film ve belgesel konusunda çalışmalar yürütüyor.Son 4 yılda daha çok kısa filmlerin yapımı ve yönetmenliği üzerine yoğunlaşan Sedat Benek, katıldığı festivallerden de eli boş dönmüyor.Benek, şu anda bir taraftan üniversite kürsüsünde ders verirken, bir taraftan da sektörün ödüle doymayan yapımcı ve yönetmen "profesörü" olarak dikkati çekiyor."Filmleri festivalleri dolaşıyor"Prof. Dr. Sedat Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema sektörüyle duygusal bağının çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.Sektöre 15 yıl önce TRT1 kanalına çekilen bir belgeselle uzman olarak girdiğini anlatan Benek, ardından öğrencilerinin desteğiyle sektördeki faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.Şu anda kısa filmlere yoğunlaştığını vurgulayan Sedat Benek, şunları söyledi:"Son 4 yılda yoğun bir şekilde kısa filmlere yoğunlaştık. Bölgedeki toplumsal hikayeleri ve çok değinilmeyen hayat hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela çocuk işçiliğine ilişkin bir film çektik, bu filmimiz 5 festivalde karşılık gördü. Şu an bu film ulusal bir televizyon kanalında yayımlanıyor. 2017 başında Suriye iç savaşının çocuklar üzerinde oluşturduğu travmayı konu alan bir film daha çektik. Bu kısa film de 8 festivalde karşılık gördü. Bu festivallerin de 5'i yurt dışındaydı. Fransa Libya ve Almanya gibi ülkelerde gösterildi.Şu an halen bu filmimiz de festivalleri dolaşmaktadır. Siverek ilçesinde bir töre cinayetinden hareketle hikayesini çektiğimiz bir kısa filmimiz daha var, o da şu ana kadar 5 festivalde karşılık buldu. Biraz da toplumsal ve kentsel değişim üzerinde duruyoruz. Geleneksel kültürün dejenere oluşunu inceliyoruz. Bu kapsamda 'bir insan bir kent' filmini çektik. 32 dakikalık bir belgesel, yeni bitirdik, gönderdiğimiz ilk festivallerde karşılık gördü. TRT Belgesel Film Festivali 'nde finale kalmayı başardı. Şu anda ise İngiltere 'de bir festivalde seçki filmler listesine girdi. Bu da diğer filmlerimiz gibi festivalleri dolaşacak gibi görünüyor.""Film atölyesi kurduk"Prof. Dr. Benek, emeklerinin bir şekilde karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu ana kadar 12 sinema projesinde çalıştım. Sadece son 5 filmimizi festivallere gönderdik. Gönderdiğimiz tüm filmlerimiz ödül aldı, finale kaldı, seçkiler arasına girdi veya ödül aldı. Bir filmimiz en az 3, en çok da 8 ödülle festivallerde karşılık buldu. Biz sadece bir film çekmek için çalışmıyoruz, bir yerde de sektöre elaman yetiştirmek için gayret ediyoruz." dedi.HRÜ Radyo Televizyon Bölümü bünyesinde kısa film atölyesi kurduklarını, atölyenin kurulmasının ardından çektikleri filmlerin de kurumsallaşmaya başladığına işaret eden Benek, "Sadece benim çektiğim filmler değil artık beraber burada eğitim gören öğrencilerimizin filmleri de ön plana çıkmaya başladı." şeklinde konuştu."Geniş kitlelere ulaşma aracı"Sedat Benek, sinemanın toplumsal hayatta daha çok karşılık bulduğuna dikkati çekerek, bunun için de sektöre daha fazla katkı sunmak istediğini dile getirdi.Akademik makalelerden ziyade kısa filmlerle daha geniş kitlelere ulaştığına değinen Benek, şöyle devam etti:"Mesela, göç ile ilgili ne kadar kaliteli olursa olsun bir makale yazdığımda bunu okuyan kişi sayısı sınırlıdır, hatta akademisyenlerin dışında belki de hiç okunmuyor ama yine göç konusunda çektiğimiz bir film kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor. Çekeli çok oldu ama halen festivalleri dolaşmakta. Şu an en az 5 bin insan izlemiştir, Türkiye başta olmak üzere aralarında İngiltere, Avusturya Romanya ve Almanya'nın da olduğu 5 ülkede galası yapıldı. Filmler, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme anlamında toplumda önemli yer tutuyor. Sinema benim için akademik çalışmalarıma eş değer, daha geniş kitlelere ulaşma aracıdır. Toplumun gerçek yaşamına ayna tuttuğu için de ayrı bir önem taşıyor."