Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

14.02.2026 12:14
İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. 2 bina ve 7 aracın hasar gördüğü olayda güvenlik nedeniyle 151 kişi tahliye edildi. Gece saatlerinde duydukları gürültüye çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

İzmir'i sağanak yağış vurdu. Dün etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Menemen ilçesi bağı Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi'nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu.

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bölge dronla görüntülendi.

12:39
