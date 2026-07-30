Comma’dan İletişim Sektörüne Merhaba - Son Dakika
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Comma’dan İletişim Sektörüne Merhaba

Comma’dan İletişim Sektörüne Merhaba
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Gazetecilik, yayıncılık ve kurumsal iletişim alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Togan Noyan tarafından kurulan Comma İletişim Danışmanlığı; markalara stratejik iletişim, itibar yönetimi, medya ilişkileri, lider iletişimi, kriz yönetimi, medya eğitimi ve içerik alanlarında hizmet veriyor.

Paydaşları nezdinde güven veren, itibarlı ve güçlü bir konuma ulaşmak isteyen markalara danışmanlık sunmak amacıyla kurulan Comma İletişim Danışmanlığı; iletişim süreçlerini görünürlüğün ötesinde, sürdürülebilir etki ve fayda odağında ele alıyor.

Markaların iletişim stratejisini yalnızca sundukları ürün ve hizmetler üzerinden şekillendirmeyen Comma; kurumların algı ve itibar açısından güçlenmesini, liderlerinin doğru mecralarda konumlandırılmasını ve krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesini hedefliyor. Ajans, geliştirdiği yaratıcı iletişim projeleriyle markaların daha dinamik, güncel ve etkili bir iletişim kimliğine ulaşmasını amaçlıyor.

Comma’dan İletişim Sektörüne Merhaba

Öncelikli hedefleri arasında Ege Bölgesi’nin önde gelen marka ve kurumlarına danışmanlık vermek bulunan Comma, bölgenin ticari açıdan güçlü ancak iletişimde sessiz kalan markalarının hikâyelerini daha geniş kitlelere ve paydaşlara ulaştırmayı hedefliyor.

Ege Bölgesi’ndeki yapılanmasının yanı sıra Türkiye genelinde hizmet veren ajans; kurumsal itibar yönetimi, stratejik iletişim, medya ilişkileri, lider iletişimi, kriz yönetimi, gündem yönetimi, medya eğitimi, içerik ve iletişim projesi geliştirme alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Comma İletişim Danışmanlığı Kurucusu Togan Noyan, ajansın kuruluşuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yıllardır hem gazetecilikte hem de kurumsal yapılarda edindiğimiz editoryal, yönetsel ve iletişim danışmanlığı deneyimiyle yeni bir yola çıktık. Comma, iletişim ve pazarlama yetkinliklerinin bir araya geldiği; ‘virgül’ anlamıyla da mesleki yolculuğuma atıfta bulunan bir ajans kimliğine sahip. Heyecanımız mesleğe ilk başladığımız günkü gibi. Etkili, fayda yaratan ve akılda kalan işler üretme enerjisiyle ilerliyoruz.”

Şirket Haberleri, Medya, Son Dakika

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