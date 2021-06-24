ÇANAKKALE - ÇOMÜ'de iş insanı Tacettin Aslan'a "fahri doktora" unvanı verildi (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Bu, sadece Çanakkale'nin projesi değil. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan, oradan Orta Doğu'ya kadar uzanan önemli bir güzergahı hayata geçirmiş oluyoruz." dedi.

Yıldırım, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen fahri doktora tevcih töreninde, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı Çanakkale'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aslan'ın iş hayatındaki yolculuğuna değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aile şirketleri, bugün ülkemizin güzide, en önemli katma değer, istihdam üreten şirketi haline gelmiş. Türkiye'de genellikle aile şirketlerinin tarihi pek güzel olmuyor. Birinci kuşak, bilemediniz ikinci kuşaktan sonra dağılmalar başlıyor. İÇDAŞ, bu dağılmayı engelleyen, kuşaktan kuşağa 4 kuşağı bir arada yaşatan ender şirketlerden biri. Böylesine uyum içinde şirketin daha da büyümesine, ülkemize hem ihracat hem istihdamda büyük katkılar sağlamasına vesile olan aile büyüklerine, genç kuşaklara teşekkür ediyoruz."

Bir destanın yazıldığı, aziz şehitlerin hatıralarının yaşadığı Çanakkale topraklarına rahatlıkla ulaşabilmenin herkesin hakkı olduğunu belirten Yıldırım, bu gerçekten hareketle önce yollardan başladıklarını, kentin çevre illeriyle ve merkezdeki ulaşım altyapısını iyileştirdiklerini anlattı.

Yıldırım, 18 yılda Çanakkale'ye 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna köprü dahil değil; 3 milyar avro köprüyü de eklediğimizde kabaca 30 milyar, toplam 50 milyarlık yatırım anlamına geliyor. Helali hoş olsun. Çanakkale, bu ülkeye vereceğini verdi. Şimdi artık bizim Çanakkale'ye, şehitlere borcumuzu ödememiz lazım. Bunun için varız. Çanakkale Köprüsü, başlangıçta daha içeriden, şehrin merkezinden planlanmıştı. Biz belediye başkanımız, milletvekilleri ve Çanakkale halkıyla istişareler yaptık ve güzergahı değiştirdik. Şimdi Lapseki üzerinden Çan'a ve oradan Savaştepe'ye bu taraftan Tekirdağ'a Edirne'ye giden köprü ve 90 kilometrelik yolumuz, inşallah önümüzdeki sene 18 Mart törenlerinde hizmet verir hale gelecek. Çanakkale ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu, sadece Çanakkale'nin projesi değil. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan, oradan Orta Doğu'ya kadar uzanan önemli bir güzergahı hayata geçirmiş oluyoruz."

"Dünyanın kuleler arası açıklığı en büyük asma köprüsü"

Çanakkale Köprüsü'nün bazı ilklere sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Kule yükseklikleri, deniz seviyesinden 318 metre. Bunun anlamı, 3. ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı günü temsil ediyor. Kuleler arası açıklık 2023 metre. Bu açıklıkla dünyanın açıklığı en büyük asma köprüsü. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan. Böylesine mühendislik harikası bir eseri de ülkemize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, köprü inşaatının bitme noktasına yaklaştığını ifade etti.

"Önümüzdeki martta inşallah ilk araba geçmiş olacak ve böylece Çanakkale, 5-6 dakikada geçilir hale gelecek." diyen Yıldırım, ister İzmir'e ister Tekirdağ'a, İstanbul'a, Edirne'ye gidilsin, bu köprüyle büyük Marmara ringinin tamamlanacağını belirtti.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'yla büyük bir çember Marmara ve Ege'yi kapsayan 20 ilimiz birbiriyle birleşmiş oluyor. Bunun doğuracağı ekonomi ve sinerji ülkemizin kazanımı olacak." ifadesini kullanan Yıldırım, kentte düzenli deniz ve hava taşımacılığını geliştirdiklerini, 2018'de ilan edilen Troya Yılı dolayısıyla Çanakkale'nin bilinirliğini artırdıklarını, doğanın ve Kazdağları'nın korunması için Ayvacık'tan sonra Küçükkuyu istikametinde yolu yer altına aldıklarını, burada tünel yapımının hızla devam ettiğini aktardı.

"Bazı ülkelerin nüfusundan fazla üniversite öğrencimiz var"

AK Parti'nin göreve geldiği dönemde 15 öğrenciden ancak birinin üniversiteye erişebildiğini, şu anda üniversite sınavına giren herkes mutlaka bir yeri kazanabildiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden? 76 üniversite vardı, şu anda 207 üniversitemiz var. Ayrıca 200 bin civarında akademik personelimiz var ve 8 milyona yaklaşan üniversite öğrencimiz var. Bazı ülkelerin nüfusundan fazla üniversite öğrencimiz var. Tabii ki Türkiye'deki gençliğin, Y kuşağı, Z kuşağı veya dijital kuşak, milenyum kuşağı dediğimiz kuşağın bir farklı özelliği var. Onlar bizim gibi bilgi toplumuna sonradan monte olan kesim değil. Onlar bilgi toplumu, teknoloji çağında dünyaya gözlerini açmış gençlerimiz. Dolayısıyla biz ve bizden önceki kuşakları bilgisayar okur yazarı haline getirmek, bilgi toplumunun bir üyesi haline getirmek bu gençlerimiz sayesinde oluyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde şehir hastanelerinin daha çok ön plana çıktığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şehir Hastaneleri yüzünden haksız yere çok eleştirildik, sopa yedik ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunlar hayata geçmiş. Bugün bu şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşanmadı. Bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına erişti, tedavileri en yüksek standartta gerçekleşti. Bir kez daha Şehir Hastanelerinin insan sağlığı için önemli olduğu bu vesileyle anlaşıldı."

"Normal hayata adım adım ilerleyeceğiz"

Dünyayı kasıp kavuran bir salgınla mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki tünelin sonunda ışık görünüyor. Tabii ki bitmedi ama umutlar yeşermeye başladı. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında aldığı son kararlarla biraz daha normalleşme yönünde adımların atıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar yerine her bir vatandaşımızın, her birbirimizin kendi güvenlik çemberini oluşturmak gibi bir görevi var. Artık kendi irademizle bir koruma çemberi oluşturacağız. Nerede risk görüyorsak orada tedbiri artıracağız. Nerede daha az risk görüyorsak orada daha fazla sosyalleşeceğiz. Böylece hayatı durdurmadan, ekonomiyi durdurmadan normal hayata adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü yaz geldi, insanların tatil ihtiyacı var. Turistler gelecek, içeride dışarıda hareketliliğe ihtiyaç var. Tedbirlerle, normal yaşam arasındaki dengeyi de kısıtlamalara müracaat etmeden kendi tedbirlerimizle de sağlayıp yeni bir aşamaya geçmiş olacağız."

Yıldırım, fahri doktora unvanı verilen iş insanı Tacettin Aslan'a Türkiye'ye kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür etti.

Aslan'ın yakın tarihin adeta yaşayan bir şahidi olduğunu belirten Yıldırım, "İkinci Dünya Savaşı'nı karşılamış ve 50'den bu tarafa da ülkemizin yaşadığı badireleri bir bir tecrübe ederek bugünlere gelmiş. Tornacılıktan Türkiye'nin büyük bir grubuna, ihracatıyla, üretimiyle ülkemize değer katan bir şirket haline gelmiş. Milletimiz adına yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale'nin emrinde olmaktan çok özel bir bahtiyarlık duyuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bu topraklara hizmet etmenin çok şerefli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınma tarafında bulunmanın çok onurlu bir adım olduğunu ifade eden Turan, "Şehitler diyarı Çanakkale'ye, Gazi Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkmaya başladığı Çanakkale'ye, bu özel topraklara, cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklara hizmet etmek çok daha özel bir şeref. Allah'a hamdediyoruz ki Çanakkale'ye hizmet etmekten, Çanakkale'nin emrinde olmaktan çok özel bir bahtiyarlık duyuyoruz." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Aslan'a hizmetlerinin devamını, sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledi.

Konuşmaların ardından Rektörü Murat, Tacettin Aslan'a cübbesini giydirdi, üniversitenin rozetini taktı ve üniversitenin kimlik kartını takdim etti.

Daha sonra Binali Yıldırım ve Rektör Prof. Dr. Murat, Aslan'a fahri doktora payesini sundu.

Aslan, memleketin kalkınması adına elinden gelen gayreti sarf etmeye çalıştığını kaydederek, "Çok şükür, Rabbimizin de yardımıyla güzel işlere imza attık. Ömrümüz boyu daima veren el olmaya gayret ettik. Gelecek nesillerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesi adına sofrada bizim de tuzumuz bulunsun istedik. Marifet iltifata tabidir. Şahsıma yapılan bu iltifat benim için büyük bir onur vesilesidir." diye konuştu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldığı törenin son bölümünde, Tacettin Aslan'ın yaptırdığı Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin resmi açılışı gerçekleştirildi.