COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler ve taraf ülkelere ilk resmi mektubunu gönderdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin vizyonunu paylaşan Kurum, şeffaf, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir süreç yürütüleceğini vurguladı.

ANTALYA SÜRECİ İÇİN ŞEFFAF VE KAPSAYICI YOL HARİTASI

COP31 Başkanı Murat Kurum, mektubunda Türkiye’nin başkanlık sürecini “diyalog, uzlaşı ve aksiyon” ilkeleri üzerine kuracağını belirtti. Antalya’da gerçekleştirilecek zirvenin sadece söylemlerle sınırlı kalmayacağını ifade eden Kurum, “Antalya’da dünya, sözleri somut sonuçlara dönüştürmelidir” mesajını verdi.

Kurum, küresel iklim krizinin giderek derinleştiğine dikkat çekerek çok taraflı iş birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Türkiye’nin COP31 sürecinde ülkeleri ortak hedefler etrafında buluşturmayı amaçladığını belirtti.

HAZIRLIKLAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine yönelik teknik ve fiziki hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Kurum, sürecin tüm paydaşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirdi. Pre-COP toplantısının ise 5–8 Ekim 2026 tarihlerinde Tuvalu’da yapılacağı açıklandı.

Türkiye’nin hedefinin sadece ev sahipliği yapmak değil, aynı zamanda küresel iklim eylemini hızlandıracak somut adımlar atmak olduğunu belirten Kurum, yenilikçi ortaklıklar ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle Paris Anlaşması hedeflerine katkı sunacaklarını ifade etti.

KÜRESEL İKLİM EYLEMİ İÇİN YENİ DÖNEM MESAJI

Kurum, Türkiye’nin COP31 vizyonunun “Uygulama COP’u” anlayışıyla şekilleneceğini belirterek, alınan kararların uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı gibi başlıkların öncelikli olacağını ifade etti.

Ayrıca Antalya’da düzenlenecek zirvede dünya liderlerinin somut taahhütler ortaya koymasının beklendiğini belirten Kurum, Türkiye’nin uluslararası iş birliğiyle iklim krizine karşı etkin bir rol üstleneceğini dile getirdi.