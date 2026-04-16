COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor

COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor
16.04.2026 08:31
COP31 Başkanı Murat Kurum, BM ve taraf ülkelere gönderdiği ilk mektupta Türkiye’nin iklim vizyonunu açıkladı. Antalya süreci için kararlı mesaj verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler ve taraf ülkelere ilk resmi mektubunu gönderdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin vizyonunu paylaşan Kurum, şeffaf, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir süreç yürütüleceğini vurguladı.

COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor

ANTALYA SÜRECİ İÇİN ŞEFFAF VE KAPSAYICI YOL HARİTASI

COP31 Başkanı Murat Kurum, mektubunda Türkiye’nin başkanlık sürecini “diyalog, uzlaşı ve aksiyon” ilkeleri üzerine kuracağını belirtti. Antalya’da gerçekleştirilecek zirvenin sadece söylemlerle sınırlı kalmayacağını ifade eden Kurum, “Antalya’da dünya, sözleri somut sonuçlara dönüştürmelidir” mesajını verdi.

Kurum, küresel iklim krizinin giderek derinleştiğine dikkat çekerek çok taraflı iş birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Türkiye’nin COP31 sürecinde ülkeleri ortak hedefler etrafında buluşturmayı amaçladığını belirtti.

HAZIRLIKLAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine yönelik teknik ve fiziki hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Kurum, sürecin tüm paydaşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirdi. Pre-COP toplantısının ise 5–8 Ekim 2026 tarihlerinde Tuvalu’da yapılacağı açıklandı.

Türkiye’nin hedefinin sadece ev sahipliği yapmak değil, aynı zamanda küresel iklim eylemini hızlandıracak somut adımlar atmak olduğunu belirten Kurum, yenilikçi ortaklıklar ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle Paris Anlaşması hedeflerine katkı sunacaklarını ifade etti.

COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor

KÜRESEL İKLİM EYLEMİ İÇİN YENİ DÖNEM MESAJI

Kurum, Türkiye’nin COP31 vizyonunun “Uygulama COP’u” anlayışıyla şekilleneceğini belirterek, alınan kararların uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı gibi başlıkların öncelikli olacağını ifade etti.

Ayrıca Antalya’da düzenlenecek zirvede dünya liderlerinin somut taahhütler ortaya koymasının beklendiğini belirten Kurum, Türkiye’nin uluslararası iş birliğiyle iklim krizine karşı etkin bir rol üstleneceğini dile getirdi.

COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor

Son Dakika Murat Kurum COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Gülistan Doku’nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı

08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
02:05
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
01:19
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
SON DAKİKA: COP31 Başkanı Kurum’dan ilk mesaj: Antalya için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
