Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı

Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı
17.05.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coral Travel ana sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez düzenlenen Coral Cup Antalya Yat Yarışı’nın ilk etabı bugün Kemer’de başladı. Antalya Körfezi’nde gerçekleşen yarışlarda, farklı kategorilerde mücadele eden yelkenli tekneler renkli görüntülere sahne oldu.

Coral Travel ana sponsorluğunda ve Setur Marina iş birliğiyle düzenlenen Coral Cup 2026, yelken tutkunlarını bir araya getirdi. Antalya Yelken Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışların ilk etabı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kemer’de başladı. Yarışın startı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından verildi. Topaloğlu ve Solmaz, yarış öncesinde sporculara ve ekiplere başarı dileklerini ileterek organizasyonun bölge turizmi ve deniz sporları açısından önemine dikkat çekti.

Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı
Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı
Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı
Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı

Bu yıl ilk kez iki etaplı olarak organize edilen Coral Cup’ta, gerçekleştirilen ilk etapta 27 yelkenli tekne kıyasıya mücadele etti. Antalya Körfezi’nde gerçekleşen yarışlar, sahilden takip eden izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında da yer alan organizasyonun ikinci etabı ise 17 Mayıs Pazar günü Antalya’da gerçekleştirilecek. Yarışların ardından aynı akşam Setur Marina Antalya’da ödül töreni düzenlenecek.

“CORAL CUP'UN HER GEÇEN YIL BÜYÜMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, yarışların başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Coral Cup Antalya Yat Yarışı’nı üçüncü kez gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl organizasyonumuzu iki etaplı hale getirerek yarışların kapsamını daha da geliştirdik. Antalya’nın denizcilik ve spor turizmine katkı sağlayan bu önemli organizasyonda yer alan tüm yarışçılarımıza ve ekiplerimize teşekkür ediyor, yarışlarda başarılar diliyoruz. Coral Cup’ın her geçen yıl daha fazla ilgi görmesi bizleri ayrıca motive ediyor.”

CORAL TRAVEL GROUP HAKKINDA 

1992 yılında kurulan Coral Travel Group, 34 yılda 39 milyondan fazla turiste hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider gruplarından biri haline gelmiştir. Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren grup, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunmaktadır.

Coral Travel Group, Coral Travel markasıyla 15 ülkede tur operatörlüğü ve satış acenteliği hizmeti vermektedir. Destinasyon hizmetlerinde ODEON Tours (Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, BAE, Tayland, Tunus, Vietnam), konaklama sektöründe ise Coral Group Hotels çatısı altındaki Seven Seas Hotels, Marvida Hotels ve Xanadu Resort markalarıyla yer almaktadır. Ayrıca, otel yatak bankası alanında ODEONBEDS, bilgi teknolojilerinde ODEON Yazılım ve Teknoloji, güvenlik sektöründe ise ODEON Güvenlik ve Danışmanlık markalarıyla geniş bir hizmet ağı sunmaktadır.

Grup şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarına açılma hedefi doğrultusunda halka arz sürecini başlatmıştır. Bu adım, Coral Travel Group’un kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır.

Coral Travel Group, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak yeni pazarlar ve destinasyonlarda büyümeye devam etmektedir.

Antalya, Kemer, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Antalya Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
10:40
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
10:22
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
10:17
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL’ye sattı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı
09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:32:08. #7.13#
SON DAKİKA: Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.