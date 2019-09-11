Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Brüksel'de
Son Dakika Güncel Haber

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Brüksel'de

1 saat önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve beraberindeki heyet 10-11 Eylül tarihlerinde "Yerel yönetimler gözüyle Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci ve önemi" gündemiyle Brüksel'e bir ziyaret düzenledi.

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Brüksel'de, System.String[]

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve beraberindeki heyet 10-11 Eylül tarihlerinde "Yerel yönetimler gözüyle Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci ve önemi" gündemiyle Brüksel'e bir ziyaret düzenledi.

Sarıkurt, ziyareti kapsamda Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temaslarına ilişkin bilgi veren Sarıkurt, AP'nin yanı sıra AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), AB Komisyonu, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği ve Avrupa Bölgeler Komitesi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Sarıkurt'un basınla buluşmasına CHP Avrupa Temsilcisi Kader Sevinç, AP milletvekili İlhan Küçük, belediye başkan yardımcıları ve beraberindekiler katıldı.

Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Brüksel'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]