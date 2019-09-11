Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Brüksel'de

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve beraberindeki heyet 10-11 Eylül tarihlerinde "Yerel yönetimler gözüyle Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci ve önemi" gündemiyle Brüksel'e bir ziyaret düzenledi.

Sarıkurt, ziyareti kapsamda Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temaslarına ilişkin bilgi veren Sarıkurt, AP'nin yanı sıra AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), AB Komisyonu, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği ve Avrupa Bölgeler Komitesi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Sarıkurt'un basınla buluşmasına CHP Avrupa Temsilcisi Kader Sevinç, AP milletvekili İlhan Küçük, belediye başkan yardımcıları ve beraberindekiler katıldı.