Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum Valiliği öncülüğünde başlatılan İdlib İnsani Yardım Kampanyasını desteklediklerini bildirdi.

Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde "İdlib İnsani Yardım Kampanyası" başlatıldığını hatırlattı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de yardım kampanyasını Çorum'da organize ettiğini belirten Özkabakçı, "Kampanya, Türkiye sınırının Suriye tarafındaki İdlib'den sınırımıza göç eden mağdurlara ulaştırılmak üzere başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Çorum halkının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Yardımlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Çorum'da bazı resmi kurumlar, odalar, STK'lar ve muhtarlıklar birlikte çalışma kararı almışlardır. Meşru ve insani yardım kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Hayırsever Çorum halkı Suriye savaşının başından beri bölgeye 100 tırın üzerinde yardım göndermiştir. İnşallah bu kampanyamız da amacına ulaşacaktır."

Belediyeden sıcak çorba ikramı

Çorum Belediyesi, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Hürriyet Meydanında kurulan çadırda vatandaşlara sıcak çorba servis etti.

Aşgın, Çorum halkının bu yıl ilk kez kar heyecanı yaşamasından dolayı vatandaşlara sıcak çorba ikram etmek istediklerini söyledi.

Çorum halkının kar hasretinin sona erdiğini ifade eden Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm caddeleri kısa sürede trafiğe açtık, yaya kaldırımlarını temizledik. Sıcak bir ikramla da hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtalım istedik." dedi.

MHP'dan istişare toplantısı

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyen kişi veya oluşumlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Karapıçak, Osmancık İlçe Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatlar olarak kazanımları başarılı çalışmalarla katlamayı hedeflediklerini belirtti.

Son yerel seçimde Osmancık Belediyesinin MHP'ye geçtiğini hatırlatan Karapıçak, "Teşkilatın yoğun çalışmaları ve Osmancık halkının teveccühüyle Belediye

Başkanı seçilen Ahmet Gelgör'ün 2019 Nisan ayından bu zamana kadar kısa

sürede başarılı ve örnek çalışmalara imza attığını görüyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Meyve veren ağacı taşlayanlara, üzümü yemeyi değil de

bağcılarla uğraşanlara tamahımız ve tavizimiz olmayacaktır." dedi.

Birlik ve beraberlik ruhuyla teşkilat çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Karapıçak, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimize gölge düşüren, milliyetçi hareketin 'Üretken belediyecilik' anlayışını hazmedemeyen, ülkemizi

içinde bulunduğu cendereden çıkaracak olan Cumhur İttifakı ruhunu

zedeleyen kişi veya oluşumlara karşı uyanık olup asla fırsat verilmeden

çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Çorum'da "hastalıktan ari işletme" sayısı artıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da hastalıktan ari işletme sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Sarı, Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahipleri Alican Şanlı ve Orhan Polat'a "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" takdim edildi.

Çorum'da hayvancılığı geliştirmek için süt işletmelerinde hastalıktan arilik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sarı, bu kapsamda işletmeleri sertifika almaya teşvik ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hastalıktan Ari" işletmelere çeşitli teşvikler sağladığının altını çizen Sarı, "Damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır." dedi.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin belge almak için biran önce başvuru yapması gerektiğinin altını çizen Sarı, "Yakın zamanda Çorum'da hastalıktan ari işletmelerden oluşan ilk 'Ari Köyü' oluşturacağız." ifadesini kullandı.