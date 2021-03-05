COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika

COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı

05.03.2021 20:39
COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, "COVAX, toplamda 20 ülkeye 20 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı gönderdi. Gelecek hafta COVAX, 31 farklı ülkeye daha 14,4 milyon doz aşı sevkiyatı yapacak." dedi.

Şimdiye kadar Gana, Fildişi Sahili, Angola, Kamboçya, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gambiya, Hindistan, Kenya, Lesotho, Malavi, Mali, Moldova, Nijerya, Filipinler, Güney Kore, Ruanda, Senegal, Sudan ve Uganda'ya aşı gönderildiğini aktaran Ghebreyesus, ilk turda gönderdikleri aşıların bu ülkelerin nüfusunun yüzde 2-3'ünü kapsayacağını belirtti.

Ghebreyesus, dünya genelindeki tüm ülkelerde Kovid-19 salgınını sona erdirmek için COVAX'ın kapasitesinin artırılmasının önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bunun anlamı, (aşı) üretimini artırmak için acil eylem gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Şu anda aşı konusunda ihracat yasakları, hammadde kıtlığının yanı sıra üretim hızını ve hacmini artırmada pek çok engelle karşı karşıya olduklarının altını çizen Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretiminin artırılması konusunda DSÖ'nün çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

" Brezilya'daki durum çok ciddi"

Ghebreyesus, bir soru üzerine, salgın nedeniyle 259 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya'daki durumun çok ciddi olduğunu ve büyük endişe duyduklarını belirtti.

Brezilya'daki ciddi durumun tüm Latin Amerika'yı olumsuz etkilemesinden kaygılandıklarını dile getiren Ghebreyesus, bu ülkelerde salgına karşı halk sağlığı önlemlerinin "daha agresif" şekilde alınması tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Brezilya, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım         
18:04
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei