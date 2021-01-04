Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: "Bu işin şakası yok" - Son Dakika

Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: "Bu işin şakası yok"

04.01.2021 10:55

Covid-19'u ikikez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: "Bu işin şakası yok" Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) hastalığını ikinci kez atlatıp görevlerinin başına dönen sağlıkçılar, kurallara uymayanları "Bu işin şakası yok, hastalığı bir geçirenin ikinciyi geçiremeyeceğinin garantisi...

Covid-19'u ikikez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: "Bu işin şakası yok"

ELAZIĞ - Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) hastalığını ikinci kez atlatıp görevlerinin başına dönen sağlıkçılar, kurallara uymayanları "Bu işin şakası yok, hastalığı bir geçirenin ikinciyi geçiremeyeceğinin garantisi yok" diye uyardı.

Dünyayı etkisi atında alan ve ülkemizde de etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi hayatı bir çok yönden olumsuz etkiledi. Pandemiye karşı bir çok tedbir alınırken toplum sağlığı için en ön safta çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları 24 saat aralıksız sahada hem fiziki hem de psikolojik mücadele veriyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım bölümünde görev yapan ve Covid-19 hastalığına iki kez yakalanıp tedavileri sonrası tekrar görevlerinin başına dönen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Necla Dilmen ile Anestezi Teknikeri Mustafa Temiz yaşadıkları durumu İHA muhabirine anlattı.

"Bu işin şakası yok, hastalığı bir geçirenin ikinciyi geçiremeyeceğinin garantisi yok"

İlk Covid-19 hastalığını geçirmesinden bir ay sonra bu hastalığa tekrar yakalanması kendisini yıprattığını dile getiren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Necla Dilmen, " Bir ay arayla Ağustos ve Eylül aylarında Covid-19 hastalığını geçirdim. İlk Covid-19'a yakalandığımda hafif atlattım ve öksürük şikayetlerim vardı. İkinci Covid-19'u geçirdiğimde inanamadım. Şüphelendim, test yaptırdım ve test pozitif çıktı. Bir ay sonra geçirmiş olmam iyice psikolojik olarak rahatsız etmişti. İkinci Covidim ilkine göre daha ağır geçti. Bu işin şakası yok, bir geçirenin ikinciyi geçiremeyeceğinin garantisi yok ve genci yaşlısına bakmıyor" dedi.

"Hem biz risk altındayız hem sizler risk altındasınız"

Kurallara uymayanları gördükleri zaman üzüldüklerini dile getiren Uzm. Dr. Dilmen, "Lütfen Bakanlığımızın ve bilim kurulu üyelerimizin önerdiği kurallara uyalım. Hem biz risk altındayız hem sizler risk altındasınız. Kurallara uymayan vatandaşları gördüğümüz zaman sağlıkçılar olarak çok üzülüyoruz. Covid-19 yüzünden yaşadığımız sıkıntılar ve ailesel sıkıntılar ayrı. Meslek olarak Covid-19'lu hastalarla iç içeyiz. İki kere Covid-19 hastalığını geçirmemize rağmen sonuç olarak rahat atlattığımız için Allah'a çok şükür görevimizin başındayız. Ancak vefat eden doktorlarımız, vatandaşlarımız, gencimiz ve yaşlımız var. Böyle bir risk altında olup ailemizden uzak durmak, ailemizin içine girmek ve onlara bulaştırma tehlikesi ile karşı karşıya olmak, bu durum bizi çok yıpratıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hem kendinizi hem de bizi riske atmayalım" diye konuştu.

"İkinci kez bu hastalığı geçireceğimi düşünmemiştim"

Sağlık çalışanları olarak her tülü mücadeleyi vererek bedel ödediklerini belirten Anestezi Teknikeri Mustafa Temiz ise " Covid-19 sürecinde filyasyon ekibinde görevlendirildim ve yaklaşık 7 ay bu ekipte görev yaptım. Bir ay içerisinde 15 gün arayla iki sefer Covid-19 hastalığı geçirdim. İlkini hafif atlattım denilebilir ama 15 gün sonra bir daha bu hastalığı geçirdiğim zaman feci şekilde ağrılarım oldu. Bunlar eklem, kemik, kas ağrıları ve bütün vücudumda ağrılar oluştu. Covid-19 olduğumu tahmin etmiyordum. Arkadaşlarım bir test yaptırmamı önerdiler. Ben bir kere Covid-19 geçirdiğim için ikincisini tahmin etmiyordum. Bir daha test yaptırdım ve ikincisinde de Covid-19 olduğumu görünce açıkçası şaşırdım. Çünkü ikinci kez bu hastalığı geçireceğimi düşünmemiştim. İkincisi çok ağrılı geçti ve yatağa düştüm. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın ve bilim kurulunun söylemiş olduğu kurallara riayet edin ki en kısa sürede bu hastalığı atlatalım. Bizler de ailelerimizden ayrı kalıyor, sağlığımızdan oluyoruz. Belki de Covid-19 hastalığı bana, çok ciddi etki bırakmadı ama uzun bir süre psikolojik sıkıntısını yaşadım. O yüzden lütfen herkesin kurallara riayet etmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: Bu işin şakası yok
Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: Bu işin şakası yok
Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: Bu işin şakası yok
Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: Bu işin şakası yok

Mustafa Temiz, Koronavirüs, toplum, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'u iki kez atlatıp görevlerine dönen sağlıkçılar uyardı: 'Bu işin şakası yok' - Son Dakika


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