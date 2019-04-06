Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Mehteranlı Yürüyüş

Çukurca'da Mehteranlı Yürüyüş

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mehteran takımının da katıldığı yürüyüş yapıldı.

Çukurca'da Mehteranlı Yürüyüş, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mehteran takımının da katıldığı yürüyüş yapıldı.

İlçe merkezinde Çukurca Kaymakamlığı ile Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve dev Türk bayraklarının açıldığı yürüyüşe, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile vatandaşlar da katıldı.

"Polis Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Kirvem Polis" etkinliğinde de köylerde yaşayan 30 çocuk sünnet ettirildi.

Saran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte sünnet olan çocuklara çeyrek altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Temel Ayca, Çukurca'daki etkinliklerin tüm ilçelerde yapılması gerektiğine inandığını ifade ederek, "İlçemizdeki 30 çocuk Toplum Sağlığı Merkezi ve devlet hastanemiz tarafından sünnet edildi." dedi.

Törene Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Zerin ve kurum amirleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Hakkari, Polis, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı Çocuklar Duymasın Haftaya Sezon Finali Yapıyor Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Mehteranlı Yürüyüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]