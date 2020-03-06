Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika

Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Çukurca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarındaki öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi.

Programda Çukurca Devlet Hastanesinde görevli diş hekimleri öğrencilere bilgiler verdi, polisler de 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, diş hekimi Samet Can katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur

Son Dakika Haberleri
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:36:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]