Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika

Programda Çukurca Devlet Hastanesinde görevli diş hekimleri öğrencilere bilgiler verdi, polisler de 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Çukurca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarındaki öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

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