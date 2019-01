AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , Cumhur İttifakı'nın masa başı ittifakı olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara ve helikopterlere karşı milletimizin 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir." dedi.Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamını 19 ilçe ve büyükşehir belediye başkanını kazanmış olarak çoşkuyla kutlayacaklarını söyledi.Gelecek destekle o akşam İzmir 'de Nihat Zeybekci ile de güneşin doğacağını dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye 'nin en güçlü siyasi hareketi, bu milletin medeniyet değerlerinin özeti ve geçmişten geleceğe doğru bir köprü olduğunu ifade etti.Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'deki milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek, "AK Parti, çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes 'in, Özal'ın, Erbakan 'ın ve Muhsin Yazıcıoğlu 'nun açmış olduğu siyaset yolunun bugünkü devamıdır." dedi.Kurtulmuş, AK Parti'nin dünya güçlerinin karşısında diz çökmeyen, onların önünde düğme iliklemeyen, millet ne diyorsa, hangi talimatı veriyorsa onu yerine getirmeye çalışan bir siyasi hareket olduğunu anlattı."Cumhur İttifakı, bir masa başı anlaşması değildir"Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:"30 büyükşehirde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin yapmış olduğu müzakereler sonucunda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 büyükşehirden birisi de Denizli'dir. Cumhur İttifakı, bir masa başı anlaşması değildir. Sana şu kadar, bana şu kadar pazarlığı hiç değildir. Cumhur İttifakı, siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara ve helikopterlere karşı milletimizin 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir. Bir ortaklık ve bir dayanışmadır.Ben Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de milletimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın her iki parti ve milletimiz için de önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Hep beraber seçime dayanışma ve iş birliği içinde gireceğiz. İnşallah Denizli'de de çok büyük sonuç elde edeceğiz.""AK hizmet güneşi İzmir'den doğacak"AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kendisine eskiden "kabinenin efesi" denildiğini belirterek, "Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege 'nin muhteşem bir geleneği ve hiyerarşisi vardır. Efe bir tane olur. Sonra zeybekler, daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe bir tanedir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala." diye konuştu.Cumhur İttifakı'nın verdiği güç ve enerjiyle İzmir'de seçimleri kazanmak istediklerini belirten Zeybekci, şunları dile getirdi:"Hiçbir boşluk bırakmadan AK Parti'nin hizmet anlayışını her yere ulaştıracağız. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin, İzmir'de o iş tamam. İzmir mazeretçilerden bıkmış. Mazeretle, bahaneyle, beceriksizliklerinin üzerine ideolojik kılıf örterek İzmir'in vaktinin çalınmasına İzmir artık razı değil. İnşallah, 1 Nisan sabahı Anadolu'ya güneş önce İzmir'den doğacak. Sonra Aydın 'dan, sonra Denizli'den doğacak. O sabah, AK hizmet güneşi İzmir'den doğacak. İzmir'de o zaferi hep birlikte kutlayacağız.Sonra geleceğiz, bir de Denizli'de kutlayacağız."