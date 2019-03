Cumhur İttifakı'nın Oyu Yüzde 52'nin Üzerinde Olacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında inancım odur ki oyu yüzde 52'nin üzerinde olacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında inancım odur ki oyu yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." dedi.



Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar milli güvenliğimize yönelik her türlü tertip ve komplo milli bekamız için risk ve tehlikelidir." ifadesinin anımsatılarak, "Bazı duyumlar, istihbarat bilgileri mi geliyor?" sorusu üzerine Bahçeli, analiz yaptıklarını, bunların duyumla alakası olmadığını söyledi. Bahçeli, "Söylemlere, çalışmalara bakıyoruz. Bazı konularda bazı partilerin olağanüstü çabasıyla oralardaki gösterilerine, konuşmalarına bakıyoruz. Bunların hepsinden geçmişte de belli birikim ve tecrübeye sahipseniz bir sonuç elde etmek mümkün olabiliyor. O konuda da olmadan uyarıyoruz. Beka meselesinin aslı budur." diye konuştu.



Türkiye'de son günlerde beka tanımayan unsurların ve siyasilerin çıktığını ifade eden Bahçeli, "Bekasız bir ülke olur mu? Bekanın yok farz edildiği bir yer olabilir mi?" sorusunu yöneltti.



"Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez." yanıtını verdi.



"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." karşılığını verdi.



Bazı çevrelerin bunu tartıştığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devem etti:



"Bunları duyup cevap vermemezlik de olmaz. Ben de diyorum ki, hiç canınızı sıkmayın, sonuç ne olursa olsun 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan yapıyı Cumhur İttifakı anlayışıyla desteklediğimize göre, bundan sonra da Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde de bu kararlılığımız devam edecektir. 'Onun için fazla kendinizi yıpratmayın.' diyoruz. 'Bizi caydıramazsınız, bizi Cumhur İttifakı ruhundan koparamazsınız' demek istiyoruz."



Bahçeli, "Beka tartışması seçmende bir karşılık buldu mu?" sorusu üzerine, "Kesinlikle. Bu milletin ana yapısında bu vardır tarihi süreçten bugüne kadar. Bu devlete, bu millete zarar verecek her konuyu beka meselesi olarak algılar. Şimdi de bu anlatılıyor, yaşıyor, görüyor. Birtakım olaylar yaşanıyor. Bütün bunların hepsini dikkate aldığınız vakit bu millet saf değil, bu millet bilgisiz değil. Bu millet yüksek bir sağduyuya sahip. Hissediş gücü vardır bu milletin." ifadelerini kullandı.



"Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz"



Terör konusuna değinen Bahçeli, dağda erimiş olan bir PKK'yı şehirde güçlü hale getirebilecek ifadelerin yanlış olduğunu vurgulayarak, beka meselesinin şakasının olmayacağını söyledi.



Kamuoyunda "Efendim HDP'den vazgeçemeyiz. Bunlar şu kadar oya sahip olan Kürtlerin partisidir." yönündeki ifadeleri anımsatan Bahçeli, "Kürtlerin partisiyse MHP'de Kürtçe konuşan kardeşlerimi nereye koyacaksınız?" diye sordu.



"Siz o oylara talip misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Tabi efendim, Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Onların içerisinde HDP'li çok az sayıda insan vardır. Meclis'teki yapıyı görüyorsunuz? Kürt kökenli milletvekilleriyle diğerlerini mukayese ettiğinizde her partide var." dedi.



"Seçimde Doğu ve Güneydoğu'da kayyum öncesi oylar alınırsa nasıl bir durum söz konusu olacak?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:



"Kayyum öncesindeki oy alınırsa ve kayyum öncesindeki gibi belediyecilik yapılır, hendekler, tüneller kazılır, imkanlar PKK'ya aktarılırsa yeniden kayyum tayin edilmesi lazımdır. Bunun tavizi olmaz Bu kadar açık söylüyorum. Bunun demokrasiyle de alakası yok, oylarla da alakası yok. Oyların Güneydoğu Anadolu'da hangi şartlarda, nasıl verildiği de bellidir. Bütün bunları dikkate aldığınız takdirde tekrar onların da bu hataya düşmemeleri lazım."



"Doğu ve Güneydoğu'da daha farklı bir sonuç bekliyor musunuz?" sorusuna Bahçeli, "İnşallah öyle olacak. Öyle gözüküyor." yanıtını verdi.



FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Devlet Bahçeli, mücadelenin devam ettiğini ve her gün FETÖ ile ilişkisi olan insanların yakalandığını vurgulayarak, "Demek ki bir şeyler var. Bizim bilgimiz olmasa da devletin kaynakları bunlara vakıf gibi gözüküyor. Gereğini de yapmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.



"MHP'dekileri biliyoruz"



Bahçeli, örgütün siyasi ayağıyla ilgili mücadeleye yönelik bir soru üzerine ise örgütün aralarında TSK, eğitim, basın ve medya, yargı ve siyasetin de bulunduğu 8 ayağı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Yurtta Sulh Konseyi olduğunu söylüyorsunuz. Askeri ayağı zaten sekiz ayağının ilki. TSK'nin içerisine sızmışlar. Şimdi yavaş yavaş ayıklanıyor. Diğerleri nerede? Vatandaş bunu soruyor. Bu bulunmadıktan sonra yani siyaseten devlet yapılanması içerisinde veya siyasi partilerden Silahlı Kuvvetler'deki, yargıdaki, emniyetteki, iş hayatındaki ayıklanma gibi yapılmazsa o zaman 15 Temmuz'u bir başka dönemde bir başka şekliyle de anlamak mümkün olabilir. Geçmişte olduğu gibi."



"Siyasi ayağı derken kimi kastediyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "MHP'dekileri biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Nasıl ilişkiler içerisinde nasıl güçlü yapılara kavuştuklarını da hissediyoruz." karşılığını verdi.



"Ayrılmış olanlar mı, şu anda olanlar mı?" sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayrılmış da olsa her günde değişiyor bunlar. Şimdi böyle bir süreç yaşadık 2015'ten sonra. Bir olağanüstü kongre talebi oldu. Bu olağanüstü kongrede hangi hakim kime, ne yardım yapmışsa şu an FETÖ'cülükten içeride. Bunlar durup dururken bir partinin olağanüstü kongresine bu kadar yakın alakayı niye gösteriyor? Bunların içerisinde kimler var? Bunları bugünkü yapı içerisinde çıkartamıyorlar ise MHP'nin bir yetki kazanması halinde bunların hepsini çıkartır gereğini yaparız. Yani şimdi kalkıyorlar bazıları başka şeyler de söylüyorlar. Ben o polemiğe girmiyorum ama 'çaycısı, çorbacısı' filan diyorlar. Şimdi çaycısı, çorbacısı var da Amerika'ya kaçan bilim insanı nerede? Siyasiler nerede? Bürokratlar nerede? Bu Abant toplantılarında yıllardır toplanıp önemli bildiriler sunanlar nerede? Bunlar şimdi ne yapıyorlar? Zannediyorum FETÖ ile olan mücadelede devlet bütün bilgilere vakıf oluyor ve yavaş yavaş da bunların üzerine gidiyor.



Bunları 'şudur, budur' diyerek, biz başkasını siyaseten suçlama gibi bir duruma düşmeyiz. Devletin elindeki bilgiler ne ise savcısı, hakimi, emniyet gücü kimler ise bunu çıkartmasını istiyoruz."



Bahçeli, "Sizin elinizde bilgiler, belgeler, isimler var mı? Devletle paylaştınız mı?" sorusu üzerine, "Paylaşmadık. Biz devlete böyle bir ispiyonculuk yapmayız." dedi.



"İsimler var mı?" yönündeki soruyu da Bahçeli, "Olmaz olur mu. FETÖ'ye yakınlıkları, uzaklıkları, FETÖ'yü bir zamanlar sevdiklerine dair şahit olduklarımız var. Ama bir sevgiyi nasıl ispat edeceksiniz? Birisi Pensilvanya'da birisi Ankara'da arada uçurumlar var. Bu nasıl sevgidir. Bunu nasıl ispat edeceğiz?" şeklinde cevapladı.



"Bize göre bekadır"



Vatandaşın gündeminin birinci derecede geçim olduğuna dikkati çeken Bahçeli, ancak bu konuların istismar edilmesi, başka türlü alanlara çekilmesinin doğru olmadığını söyledi.



Bekanın önemini yineleyen Devlet Bahçeli, "(Önceliği hangisine vereceksiniz) dediğinizde, bize göre bekadır. Beka yok ise domatesin fiyatı ne olursa olsun. Şimdi domatesi turfanda yiyor herkes. Yarın mayıs ayının sonuna doğru normal döneme girecek. Hiç şahit olmadık mı Mersin'de, Antalya'da domatesleri yola döktüler. Salça yapmaları için herkese bedava dağıttılar. Domatesin fiyatı bugün...Bunu Türkiye'nin iç ve dış tehdit unsuru haline dönüştürmenin ne faydası var, onu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa vatandaşımızın yemesine, içmesine karışmıyoruz. Her gün bunları konuşup, 'bulamıyorlar' diye tahrik etmenin manası yok. Bulduğu gün ne yapacaksın?" değerlendirmesini yaptı.



"Ekonomik olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz. Bu seçim sonucuna yansıyacak mı?" sorusu üzerine Bahçeli, yansımamasının mümkün olmadığını kaydederek, bu konularda seçmenin zaman zaman kendi şartlarını öne çıkararak, "daha iyi yaşamak istiyorum. Bugünkü yapı bana bunu vermiyor" diyerek birtakım davranışlar içerisine girebileceğine dikkati çekti.



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç

Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı

FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum