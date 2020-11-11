"Karabağ Kafkasya'nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'sidir" - Son Dakika

"Karabağ Kafkasya'nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'sidir"

11.11.2020 16:49

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Allah'a hamdolsun Karabağ'ın hukuksuz işgaline uluslararası hukukun içinde kalarak, insan haklarına, çevreye özen gösterilerek Ermenistan işgal ve tecavüzlerine son verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Allah'a hamdolsun Karabağ'ın hukuksuz işgaline uluslararası hukukun içinde kalarak, insan haklarına, çevreye özen gösterilerek Ermenistan işgal ve tecavüzlerine son verilmiştir. Bize bu insani zaferi yaşatan can Azerbaycan'ımızın kahraman evlatlarına ve onun ali başkomutanına eşg olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi değerlendirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan antlaşmayı Azerbaycan medyasına değerlendiren Topçu, "Karabağ Kafkasya'nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'sidir. 1915'de Çanakkale'de destan yazanların ikiz kardeşi olan Azerbaycan halkı, 1918'de ve Kara Yanvar 20 Ocak 1990'da Bakü'de, 8 Kasım 2020'de Şuşa'da yazmışlar, bu antlaşmayla da öz toprakları Karabağ'ın tamamını saldırgan Ermenistan'ın 30 yıllık zalim alçak işgalinden kurtarmışlardır" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın bu tarihi zaferiyle ilgili, "Azerbaycan milli şairi şehit atamız Ahmed Cevad bugün sağ olsaydı Kafkas İslam Ordusu'na yazdığı 'Bismillah' şiirinin benzerini Karabağ'ı işgalden kurtaran can Azerbaycan'ın muzaffer ordularına ve baba vasiyetini yerine getiren hayırlı evlat ali başkomutan cenap Başkan İlham Aliyev için de yazardı" diyen Yalçın Topçu, "Allah'a hamdolsun Karabağ'ın hukuksuz işgaline uluslararası hukukun içinde kalarak, insan haklarına, çevreye özen gösterilerek Ermenistan işgal ve tecavüzlerine son verilmiştir. Bize bu insani zaferi yaşatan can Azerbaycan'ımızın kahraman evlatlarına ve onun ali başkomutanına eşg olsun" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN BU ZAFERİNİ İNSANLIK TARİHİ 'İNSANİ ZAFER' DİYE YAZACAKTIR"

Azerbaycan'ın kahraman askerinin cephede, sivil halkın evlerinde, bürokratlar, siyasetçilerin masada, ali başkomutanın sevk ve idaresinde vermiş oldukları başarılı diplomatik ve siyasi incelikle dünya tarihinin gördüğü en büyük insani bir zafer gerçekleştirdiğini belirten Topçu, "Azerbaycan'ın bu zaferini insanlık tarihi 'insani zafer' diye yazacaktır, çünkü Azerbaycan uluslararası hukuka, sivil insan haklarına ve doğaya, savaş hukuku ve şartları içinde parmak ısırtacak derecede riayet etmiş, üstün iken bile mağlup mütecavize barış elini uzatmıştır" diye konuştu.

"HEP YAŞA SEN ŞANLI VATAN CAN AZERBAYCAN"

Topçu, Karabağ'ın Kafkasya ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'si olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1915'de Çanakkale'de destan yazanların ikiz kardeşi olan Azerbaycan halkı, 1918'de ve Kara Yanvar 20 Ocak 1990 yılında Bakü'de, 8 Kasım 2020'de Şuşa'da yazmışlar, bu antlaşmayla da öz toprakları Karabağ'ın tamamını saldırgan Ermenistan'ın 30 yıllık zalim alçak işgalinden kurtarmışlardır. Azerbaycan'ın bu zaferi aynı zamanda 28 yıldır Ermenistan'a aldıkları kararı uygulatamayan BM'in de yara alan prestiji için de derman olacaktır. Bu insani zafer ile 1915'de Nemesis-Taşnak-Hınçak Ermeni teröristlerince Türkiye'nin Ardahan, Kars, Erzurum illerinde, 1970-1980 yılları arası dünyanın çeşitli şehirlerinde Türk diplomatlarına ASALA Ermeni terör saldırıları ile 1918 ve 20 Ocak (Kara Yanvar) 1990'da Bakü'de, 1988-1994 Karabağ geneli, Hocalı özelinde, bu Ekim ayında Gence ve Berde'de şehit edilen bir yaşındaki Medine ve yedi yaşındaki Aysun ve diğer bütün şehitlerimizin ruhları inanıyorum ki cenneti alada haberdar olmuşlar ve geride bıraktıklarına şimdi haklarını helal ederek razı olmuşlardır. Bölge ve dünya halkları emin olsun ki Azerbaycan'ın bu insanı zaferi bölgeye barışı ve refahı getirecek, bundan bölgedeki bütün başkentler ve insanlar faydalanacak, aynı zamanda dünya başkentlerinin de refah ve huzuruna katkısı olacaktır. Hep yaşa sen şanlı vatan can Azerbaycan."

(Emin Kuvat/İHA)

Karabağ Kafkasya'nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'sidir
Karabağ Kafkasya'nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale'sidir

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- Kaynak: İHA

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