Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü İnceledi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:29 Kaynak: AA
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