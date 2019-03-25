Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Maçını İzledi

57 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Maçını İzledi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı izledi.

Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Hüsnü Güreli eşlik etti.

Bir çocukla öz çekim yapan ve forma imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile TFF Başkanı Güreli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Stadyumdan ayrılırken maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Güzel bir galibiyet. Tabii Şenol Hocamızın iki de iki tahmini şu anda tutmuş vaziyette. Takımın gol yemeden gol atması, o da tabii önemli bir gidiş. Şu anda 6 gol atmış vaziyette. Bugün daha da farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var ortada. Bu akşam Fransa- İzlanda maçı da var. Önemli bir maç. Temennimiz, arzumuz inşallah bu gidiş böyle kararlı bir şekilde devam eder. Takımımız maşallah iyi. Ben ikinci yarıya yetişebildim.

İkinci yarıda da gerek fiziki bakımdan gerekse de kendi arasındaki organizasyon bakımından başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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