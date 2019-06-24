Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
16 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
ve Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yer aldı.
- İstanbul
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