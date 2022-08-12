Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesindeki kütüphane açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesine ilişkin, "Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 2010 yılından bugüne hızla gelişen, büyüyen, ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversiteyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Rektörü ve hocaları, "Üniversite medeniyettir" ifadesini hayata geçirmek amacıyla samimiyetle çalıştıkları için tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah yeni kayıt dönemiyle beraber 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitemize, marka değerinin önemli katkı sağlayacağına inandığım yeni bir eseri daha öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetine sunmak için buradayız. Evet Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan kütüphanemizin, merkezi derslik binasının üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziraat Bankasının genel müdürüne, yönetim kuruluna ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese milleti adına teşekkür ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerden kütüphanedeki çay, kek gibi ürünler için ücret alınmayacağını, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'e sorarak onaylattı.

Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar bitireceklerini anlatan Erdoğan, "Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız." diye konuştu.

Alak Suresi'nin "Seni yaradan Rabb'inin adıyla oku" ayetine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Medeniyet Üniversitemizdeki gençlik, bizleri yaratan Rabb'imizin adıyla okuyor ve okumaya da inanıyorum ki devam edecektir. Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler yapmadan, kütüphaneler olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahiplerini gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserlerini ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz."

(Sürecek)