Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörle şiddetle, gazete manşetleri ile iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelikten iradesi karşısında gayelerine ulaşamadılar" "Kimlerle ne pazarlıkların döndüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Terörle şiddetle, gazete manşetleri ile iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelikten iradesi karşısında gayelerine ulaşamadılar"

"Kimlerle ne pazarlıkların döndüğü 4 yıl sonra bile milletimize izah edilmedi. CHP Genel Başkanı milletin huzuruna çıkıp karanlık noktaları aydınlatmak varken, tüm enerjisini 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak, darbeci alçakları aklamak için harcadı"

"Birileri gibi bizim derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan'dayız"

"Giden arkadaşlarımız Mocron'un yaptıklarını değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi, tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'e sahildar bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı. Batı Trakya'daki kardeşlerime, soydaşlarıma saldırınlar şunu bilmeli ki, bunun uluslararası hukukta da, diğer yöntemlerle de hesabını verirler" dedi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime dikkat çekerek, Batı Trakya'daki Türklere saldıranların hesabını vereceklerini belirtti.

"Şimdiye kadar ne yaptık, neyi başardıysak, CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık"

Hayata geçirdikleri her reformda karşılarında her defasında CHP'yi ve ortaklarını bulduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe dönemlerinin insanımızın gönlünde bıraktığı izleri temizlemek istedik, karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü, kılık kıyafet üzerindeki anti demokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik. Karşımızda yasakçı CHP'yi bulduk. Ekonomimizi büyütmek, ihracatımızı artırmak, 81 vilayetimizi yollarla, barajlarla, hastanelerle donatmak istedik, karşımızda CHP'yi bulduk. Onlara rağmen biz bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hızlı tren, köprü yaptık, dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptık, Avrasya Tünelini, Marmaray gibi asrın projesini yaptık, karşımızda yine CHP'yi bulduk. Şimdiye kadar ne yaptık, neyi başardıysak, CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık. Gezi olaylarında milletin iradesine kast eden çapulculara meydanları boş bırakmadık. Onların, çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar. FETÖ paçavraları önünde sabahlara kadar nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediyesine sığınanlar, milletin direnişine 'kontrollü darbe' iftirası atanlar her defasında kaybettiler, karşılarında bizi buldular. Terörle şiddetle, gazete manşetleri ile iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelikten iradesi karşısında gayelerine ulaşamadılar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanının 15 Temmuz'da milletin gururuna ortak olmak yerine kışkırtma ve yalan siyaseti ile gölgelemeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Aradan 4 yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklığa kavuşturamadı. Kimlerle ne pazarlıkların döndüğü 4 yıl sonra bile milletimize izah edilmedi. CHP Genel Başkanı milletin huzuruna çıkıp karanlık noktaları aydınlatmak varken, tüm enerjisini 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak, darbeci alçakları aklamak için harcadı. Ancak, hakikatlerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huşu vardır. CHP Genel Başkanı ne kadar kaçarsa kaçsın, önünde sonunda be gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz, 15 Temmuz sendromunu sağa sola çamur atarak değil, şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır" şeklinde konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun, gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef, önünde yıllarca yaptığımız mitinglerle, 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' diye sloganlar attığımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin yeniden ibadete açılmasının milletimize ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Birileri gibi şov yapmak değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan'dayız"

Beyrut'ta yaşanan patlama ve Türkiye'nin yardımları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım zamanında Sayda'da bir hastane yaptık. maalesef mezhebi bazı taassup sebebiyle o günden bu güne hastanedeki bütün araç gereç paketlerin, sandıkların içinde duruyor, hastane hizmete hala açılmadı. Şimdi sözünü aldık. Kendilerine de söyledik. Gerekirse biz size doktorları da göndermek suretiyle hem burada doktor yetiştiririz hem de belli bir süre bizim doktorlarımız bu histi size verirler. Birileri gibi bizim derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Mocron'un yaptıklarını değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi, tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim böyle bir derdiğimiz yok. Biz İslami ve insani görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Önceki dönem yaptığı Lübnan ziyaretini hatırlatan Erdoğan, "Maalesef mezhep taassubundan kurtulamayan İslam dünyasında nice ülkelerimiz var. Bizde ne ırki taassup ne de mezhep taassubu kesinlikle inancımızda yok. Gerek Lübnan makamları, gerek Lübnan halkı tarafından heyetimize gösterilen hüsnükabul, bir tarafta Lübnan, bir tarafta Türk bayrakları bunun en güzel ispatıydı. Bu, çalışmalarımızın adeta karşılığı olmuştur. Farklı dini, mezhebi ve etnik gruplardan tüm Lübnanlılar Türk heyetini büyük bir hasretle bağrına basmıştır" diye konuştu.

"Kimse kendini dev aynasında görmemeli, şov peşinde de koşmamalı"

Türkiye'nin dış siyasette daha aktif, daha kararlı bir tavır takınmasının birilerini rahatsız ettiğini, bölgeyi kardeş kavgasına sürüklemeye çalışanların Türkiye'nin barışı ve adaleti savunan politikalarından rahatsız olduklarını belirten Erdoğan, "Sadece dışarıda değil, içeride de rahatsız oluyorlar. Ülkemizi enerji rekabetinin dışında bırakmak isteyenler bizim haklarımıza sahip çıkmamızdan rahatsız oluyorlar. Özgüven yoksunu bir Türkiye hayali kuranlar bizim diklenmeden dik duruşumuzdan da rahatsız oluyorlar. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları hem iç politikada hem dış politikada bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. CHP'de kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzı ile konuşmayı tercih etmiştir. Şüphesiz CHP'li vatandaşlarımız oy verdikleri partinin bu derece savrulmasını sandıkta inanıyorum ki soracaktır. Bizim için önemli olan CHP'nin ve rakiplerimizin savundukları tezler değil, milletimizin meseleye nasıl baktığıdır. Başkalarının etki ajanlığını yapan marjinaller dışında 83 milyonun tamamı devletimizin uluslararası hukuk çerçevesinde attığı adımları güçlü bir şekilde desteklemektedir. Doğu Akdeniz'de Türkiye bu güne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile olan mutabakat muhtıralarına göre yapmıştır. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum, Yunan zihniyetidir. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı adeta tapulu malı gibi görüyor, hiçbir hakkı olmadığı adanın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Rum kesiminin sözde ruhsat sahalarından bazıları ise Türkiye'nin kıta sahanlığı ile açıkça çakışıyor. Yunanistan ve Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya körfezine hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak arama çıkartma faaliyetlerinde bulunamayacağını dile getirdik. Ancak, son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı. Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan ile sorunlarımızın çözümünü hep diplomaside, müzakere masasında aradık. Kimi zaman karşılık bulamasak da komşuluk hukukumuzu gözeten bir anlayışla hareket ettik. Buradan şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum, bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak, hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan, hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye Petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Biz ruhsatları Resmi Gazetede yayınlayarak kendi kamuoyumuzla hem de dünya ile paylaştık. Oruç Reis gemimiz bölgede 23 Ağustos'a kadar sismik araştırma faaliyetlerini yürütecektir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına ise mesafe 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek, akıl ve sağduyu ile izah edilemez. 10 kilometrekarelik bir adanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Buradan Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukuklarına riayet etmeye tekrar davet ediyorum. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ile hareket edilirse herkesin hakkını koruyan, kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz. Ancak benim Batı Trakya'daki kardeşlerime, soydaşlarıma saldırınlar şunu bilmeli ki, bunun uluslararası hukukta da, diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Buradan AB'yi de uyarıyorum. AB olarak üyeniz olan bir ülkenin AB hukukuna göre azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu, bunun hesabını Yunanistan yönetimine AB'nin sorması lazım. Bugün yapacağımız görüşmelerde her iki siyasetçiye bunu hatırlatacağım. Biz sadece adalet, hakkaniyet istiyoruz. Soydaşlarımızın hukukunu korumak da bizim görevimizdir, bunu da hatırlatmak istiyoruz. Tüm muhataplarımızın ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı göstermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu dönemde eğlencelere ara verin"

Temizlik, maske ve mesafe uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyi çenesinin altına takanlara dikkat çekerek uyarıda bulundu. Erdoğan, "Toplu yerlerde yapılan eğlenceler vesaire, ara verin, bu dönemde eğlencelere ara verin. Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır. Aileleri üzmeyelim, bunu yapmayalım. Tedbirle hareket edelim" dedi.

4 ilden; 5 ilçe, 3 belde belediye başkanı AK Partiye katıldı

Erdoğan'ın konuşmasının ardından 4 ilden; 5 ilçe, 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Partiye katılan isimler ise şöyle:

Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Ağrı Eleşkirt/Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş, Ağrı Eleşkirt/ Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Batman Kozluk/ Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide, Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden; 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere; toplam 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yapmış oldu. Böylelikle AK Partili belediye sayısı toplam 794 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Trakya'daki soydaşlarımıza saldıranlar bunun hesabını verirler' - Son Dakika

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