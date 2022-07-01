Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

01.07.2022 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili kurumlarımız yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili kurumlarımız yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk.'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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