Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk.'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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