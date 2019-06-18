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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacıosman Seçim İrtibat Bürosu'na sürpriz ziyaret

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacıosman Seçim İrtibat Bürosu'na sürpriz ziyaret, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Adayımızla beraber arkasında Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın" dedi. Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hacıosman Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Erdoğan'ın sürpriz ziyareti vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebebinin sorulması üzerine Erdoğan, "Seven sevilir. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağolsun onlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar. Şimdi de zaten Büyükdere'de geniş bir toplantıya gidiyorum. Orada hemşehrilerimle bir araya geleceğim. Onlar soracak, ben cevaplayacağım" şeklinde konuştu. 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz için inşallah İstanbulumuz açısından, ülkemiz açısından hayırlara vesile olsun diyorum. Çünkü İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister ve meclisiyle bir güç ister. Şu anda biliyorsunuz İBB Meclisinin zaten kahir ekseriyeti AK Parti'de. Komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında bütün başkanvekillikleri AK Parti'de. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da taktir edersiniz ki bütün deneyimiyle 94'ten bu yana tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığının yanında Başbakanlığıyla, Meclis başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi uluslararası kabiliyeti de olan adayımız. Bu adayımızla beraber arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım. Bu güne kadar ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
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