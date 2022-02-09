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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür

09.02.2022 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" temennilerini paylaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" temennilerini paylaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşların paylaşımları yüz binleri bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bu temenniler için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annem elinde Kur'an 82 yaşında, ilk günden beri sana duacı reis." diyerek annesinin kendisine dua ettiği videoyu paylaşan kullanıcıya yanıt verdi. Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çocuklarının, "Allah'ım, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler ver." diyerek dua ettiği videoyu, "Yavruların duası seninle reis" ifadesiyle paylaşan anneye, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun..." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah acil şifanızı versin, en kolay şekliyle atlatmanızı dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Emine Hanım." ifadesi ile paylaşım yapan Nuray Kaya Doğan'a, "Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum." diye yazdı.

Kızının, "Tayyip dede, Allah size şifa versin. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın." dediği videoyu, "Çok kıymetli Cumhurbaşkanım, yavrumun da size mesajı var. Rabbim size ve eşinize şafi ismiyle şifa versin. Allah için sizi çok seviyoruz, Rabbim başımızdan eksik etmesin." ifadesiyle paylaşan kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrumuza maşallah. Rabbim tüm hastalarımıza şafi ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun." yanıtını verdi.

Erdoğan, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a dua eden Fatıma Zehra isimli kıza, "Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni..." ifadelerini kullandı.

Tuncay Ünal isimli hesabın, "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin. Ben, eşim, kızım Serra ve Şura sizlere ailecek 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor ve dua ediyoruz." paylaşımını Erdoğan, "Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize... Eşinize ve ailenize selamlarımla..." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan, kendisine şifa dileyen Mehmet Emin Barslan'a yanıtında, "Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle..." ifadesini kullandı.

Cengiz Yılmaz isimli kullanıcının, "Canım kızımla bütün dualarımız koca yürekli Cumhurbaşkanımızla beraberdir, size ve Emine Hanıma geçmiş olsun Allah şifalar versin." paylaşımına Erdoğan, "Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle..." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrem Atılgan'ın "geçmiş olsun" dileğine, "Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme..." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan, kızının dua ettiği videoyu paylaşan Hızır Akyel'e, "Şırnak Silopi'de Eslem Akyel, Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi için şifa dileklerinde buluyor, Allah acil şifalar versin inşallah." paylaşımına, "Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun... Şırnak Silopi'ye selamlar..." değerlendirmesini yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Medya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika


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