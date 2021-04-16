Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankara'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Dostane bir havada başlayan ve iki bakanın da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap ettiği basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun "Pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermesinden sonra yön değiştirdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÖZLERİNE ÇAVUŞOĞLU'NDAN TOKAT GİBİ YANIT

Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlaması ve "Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" demesinin ardından Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ HADDİNİ BİLDİRDİ

Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Yunan Bakan'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, toplantıda yaşanan gerilim için "Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a haddini bildirdi" ifadesini kullandı.