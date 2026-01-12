Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce\'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu
12.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'a baston hediye etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi, Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'a baston hediye etti.

Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Necati Yılmaz, Recep Taşkın, AK Parti, Ankara, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:38
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:20:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.