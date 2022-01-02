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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay

02.01.2022 15:25

Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde evlerine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Kurt, AK Parti liderinin "Diğerlerin her gün yiyorum" diyerek sadece kete ikramını kabul ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda fedakarlıkla ilgili konuşurken Hatem Kurt'un çabasını örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı, son olarak 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Kurt, ziyaretin detaylarını anlattı.

"BİREBİR GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN MEMNUN KALDIM"

Ziyaretin çok güzel geçtiğini, AK Parti teşkilatına yakışan bir buluşma olduğunu söyleyen Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği konuları dikkatle dinlediklerini ifade etti. Kurt, "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık. Çok ilgi ve alaka gösterdi. Bundan tatmin olduk ve eğitim aldık. Zaten liderimiz, her zaman andığımız, saydığımız, yoluna, izine devam ettiğimiz bir şahsiyet. Ama bugün daha değişik ortamlarda olduğu için, birebir olduğumuz için çok daha memnun kaldım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞAYAN BİR KADIN OLARAK ONUR VERİCİ"

Bugünkü ziyarette neler konuştuklarını anlatan Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin oyları, kendisi gibi dikkatli ve özverili çalışanlar sayesinde aldığını söylediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini aktaran Hatem Kurt, duygularını şöyle dile getirdi: "Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş

"SADECE KETE İKRAMINI KABUL ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, "Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş

KUR'AN-I KERİM, TESPİH VE SECCADE HEDİYE ETTİ

Hatem Kurt'un eşi Burhan Kurt da bugün doğum günü olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin doğum gününü kutladığını söyledi. Burhan Kurt, "Bugün 75 yaşına girdim. Cumhurbaşkanımızın Allah ömrünü uzun etsin. Normal bir vatandaş gibi geldi, şu karşı koltuğa oturdu, dertleştik. Cumhurbaşkanımız bana, 'Burhan amca sen bıyıkları ne yaptın?' diyerek şakalaştı. Belediye başkanıyken beni bıyıklı görmüştü. Ben de 'Allah kısmet ederse bir daha gelirsen bıyıklı göreceksin beni' dedim." ifadelerini kullandı. Kurt çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş
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Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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