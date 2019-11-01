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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Camiye gelişi sırasında Meliha Sarı isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, torununun otizmli olduğunu belirtip hastaneye yatırılması isteğini iletti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:57 Kaynak: AA
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