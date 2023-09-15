Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Aile müessesini koruyacaklarını belirten Erdoğan, "Küresel sapkın akımlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesini koruyacağız. Küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele asli görevimizdir." dedi.

"DEVLETİMİZİN 2. ASRINA BÜYÜK BİR HEYECANLA GİRECEĞİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Bu seneki programımızı tüm il ve ilçe müdürlerimizin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de aramızda yer aldığı geniş bir katılımla yapıyoruz. Ülkemizin 80 vilayetinden İstanbul'u teşrif eden siz kıymetli kardeşlerimle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim tarihinde millet olarak bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu topraklardaki bin yıllık şanlı mazimizden aldığımız cesaret ve ilhamla devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Geçen sene cumhuriyetimizin 100. yılına bir selam mahiyetinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyumuz ile paylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanlarımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenmesi devleti yönetenler olarak bizlere cesaret verdi, güven aşıladı. Bunun siyasi bir söylemden öte ayakları yere basan, tutarlı, kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıs ayındaki seçimlerde milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteği teyit edildi. İstiklalden istikbale kurduğumuz bu köprüyü inşallah güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

"PROJELERİMİZİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK"

Türkiye Yüzyılının eğitimde de yeni dönemin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Bazı projelerimizin hazırlıklarını tamamladık. Yeni anayasa sürecini de bu şekilde sürdüreceğiz. Önce milletim diyenlerin de pozitif katkı vermesini bekliyoruz. Eğitimde yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Günün ihtiyaçları doğrultusunda bazı projelerimizi tamamladık. Öğretmen istihdamı ve mesleki süreçlerini yeniden ele alıyoruz. Evlatlarımızı daha başarılı yetiştirmelerini sağlamak amacımız.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Akıllı telefonlar yeni problemleri beraberinde getirmekte. Dikkat eksikliği, ciddiyet problemi bunlardan bazıları. Türkçemizin iyi okunması konusunda teşvik ediyoruz . Öğrencilerimizin gelişimi için her türlü çabayı göstereceğiz. Küresel sapkın akımlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesini koruyacağız. Küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele asli görevimizdir. Eğitime dair geçmişin başarılarının devam ettirilmesi çok önemli. Yıkarak değil üzerine koyarak gideceğiz. Şimdiye kadar hükümet olarak bu anlayış ile hareket ettik. Okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacını süratle gideriyoruz.

Asrın felaketinin yaralarını sarmak öncelikli konumuzdur. Planlarımız okula ilaveten 2571 dersliğimizi açtık. 15720 dersliğimizi gelecek sene hazır hale getireceğiz. 48 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmasını yaptık. Eğitimde sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."