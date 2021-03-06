Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biri olduğunu belirterek, "Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi. Askeri gemi inşa sektörümüzün kabiliyetleri artık dünya çapında biliniyor." dedi.

Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye'nin, özellikle bir terör koridoru marifetiyle Suriye sınırı boyunca kuşatıldığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Milletin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, buna benzer pek çok hukuksuzluğa, gizli ve açık yaptırımlara maruz kalındığını dile getirdi.

Erdoğan, karşılaşılan sayısız çifte standarda rağmen menfaatleri koruma kararlılığından asla taviz vermediklerini, gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarla Suriye'nin kuzeyindeki terör zincirini üç farklı yerde parçaladıklarını, operasyonlarla 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanın DEAŞ'lı ve YPG'li teröristlerden arındırıldığını anlattı.

Kuzey Kıbrıs'ta oldubittilere müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk. Uluslararası hukuk temelinde attığımız adımlarla Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz girişimlerin tamamını akamete uğrattık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırılması başta olmak üzere aldığımız her inisiyatifi hamdolsun başarıyla sonuçlandırdık.

Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı, müdahaleci bir zihniyetle hareket etmedik, etmiyoruz da. Hep söylediğimiz gibi hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece 'Hazır ol cenge, ister isen sulh-ü salah' diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."

"Tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların güvenliğiyle beraber bölgenin ve coğrafyanın istikrarına katkı sunmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Sahil Güvenliğimizle karasularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz. Bu çabalarımızla Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Kara ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik, jandarma, polis ve istihbaratın da gerçekleştirdiği operasyonlarla millete güven aşıladığını anlatan Erdoğan, güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyon arttıkça her alanda başarı çıtasının da yükseldiğini kaydetti.

Erdoğan, gerek basın yayın organlarında gerekse şirketler ve ülkeler düzeyinde Türkiye'nin askeri kapasitesiyle savunma sanayisinin daha fazla gündeme geldiğini, konuşulduğunu ve tartışıldığını gördüklerini belirterek, ülkeye gelen misafirlerin ziyaret programlarında savunma sanayi tesislerine yer vermeye gayret ettiklerini söyledi.

"Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi. Askeri gemi inşa sektörümüzün kabiliyetleri artık dünya çapında biliniyor. Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde sadece iki firmamız varken, bugün aynı listede 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma altyapımızı ve ordumuzun kabiliyetlerini güçlendirmeye inşallah devam edeceğiz. Unutmayalım denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz."

"Türkiye'yi denizcilikte dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız"

Erdoğan, ocak ayında MİLGEM Projesi'nin beşinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni'nin denize iniş töreninin yapıldığını anımsattı.

Bu sene içinde test ve eğitim gemisi Ufuk'u ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine kazandıracaklarını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis'i hizmete almayı planlıyoruz. MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 8. fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci de inşallah yakında başlatıyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan tatbikatına ilham veren "Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere." dizelerini okuyarak, "Aziz şehitlerin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

(Bitti)