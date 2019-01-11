Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Promosyon Olarak Dağıtacağız (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Promosyon Olarak Dağıtacağız (2)

1 saat önce

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN CENAZESİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Promosyon Olarak Dağıtacağız (2), System.String[]
ESKİ MİLLETVEKİLİNİN CENAZESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, aynı camide 23. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili olan Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı. AK Parti teşkilatına ve Aksak ailesine sabır dileyen Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu. Gideceğimiz yer burası. Onu da aşmak söz konusu değil. Tüm mesele rabbim bizlere imanla, Kuran ile inşallah hayatımızı tamamlamayı nasip eylesin. Ben bu vesileyle kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin" dedi.

Cenazede TBMM Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'li eski bakanlar Recep Akdağ, Taner Yıldız, Ahmet Arslan ve çok sayıda AK Parti'li hazır bulundu. Muhyettin Aksak'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Ahmet Hamdi Akseki, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:40:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Promosyon Olarak Dağıtacağız (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]