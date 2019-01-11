Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Promosyon Olarak Dağıtacağız (2)

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ESKİ MİLLETVEKİLİNİN CENAZESİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldı.
ESKİ MİLLETVEKİLİNİN CENAZESİNE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ahmet Hamdi Akseki
Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, aynı camide 23. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili
olan Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı. AK Parti teşkilatına ve Aksak ailesine sabır dileyen Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu. Gideceğimiz yer burası. Onu da aşmak söz konusu değil. Tüm mesele rabbim bizlere imanla, Kuran
ile inşallah hayatımızı tamamlamayı nasip eylesin. Ben bu vesileyle kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin" dedi.
Cenazede TBMM Başkan Vekili Levent Gök
, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
, AK Parti'li eski bakanlar Recep Akdağ
, Taner Yıldız
, Ahmet Arslan
ve çok sayıda AK Parti'li hazır bulundu. Muhyettin Aksak'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:28 Kaynak: DHA
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