Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi! Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

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Rusya'nın 24 Şubat'ta topraklarına ayak bastığı Ukrayna ile savaşı aylardır sürüyor. Bu süre zarfında her iki taraftan çok sayıda asker kaybı yaşanırken, birçok asker de esir alındı.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE YOĞUN DİPLOMATİK TRAFİK

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 77. BM Genel Kurulu'na katıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında diplomatik temaslarını sürdürdü.

200 SAVAŞ ESİRİ TAKAS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

İKİ LİDERE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.