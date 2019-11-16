Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim...

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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