Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir."
75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri yağmuruna tutuldu: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun