Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan sokak olaylarıyla gündeme gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri için dikkat çeken mesajlar verdi. BM'de reform ihtiyacına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kritik telefon görüşmesi geldi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmenin öne çıkan başlıkları ise Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacı ve COP31 Liderler Zirvesi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MACRON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan protesto gösterileriyle gündeme gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı. Görüşmede uluslararası diplomasi açısından önem taşıyan Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin belirlenmesi süreci üzerinde de duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Fransa'da geçtiğimiz günlerde hükümet karşıtı sokak olayları yaşanmıştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BM İÇİN REFORM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin sahip olması gereken özelliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreter'in uluslararası iş birliğini güçlendirecek ve BM'nin çok taraflı diplomasi alanındaki rolünü yeniden öne çıkaracak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde reformların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TÜRKİYE DAVETİ

Telefon görüşmesinin dikkat çeken bir diğer başlığı ise Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek zirve, uluslararası liderleri bir araya getirecek önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı."

Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerEmmanuel MacronCep TelefonuTürkiyeGüncelGündemFransaCOP31Son Dakika

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
37 kişi gözaltında can verdi Ölüm nedenleri kan dondurdu 37 kişi gözaltında can verdi! Ölüm nedenleri kan dondurdu
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 21:40:28. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei