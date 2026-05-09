Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atması, devletin zirvesinde de geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, yayımladıkları mesajlarla sarı-kırmızılı camiayı kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "ÜST ÜSTE 4.ŞAMPİYONLUK" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Galatasaray camiasını tebrik etti. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı paylaşımla Şampiyon'u tebrik etti. Yılmaz, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray SK'nın futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: ŞAMPİYON GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sezonun sona ermesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum" diyerek sarı-kırmızılı ekibin başarısını tescilledi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: İSTİKRARLI BİR PERFORMANS

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şampiyonluğun ardındaki emeğe dikkat çekerek bir tebrik mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, "Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Galatasaray camiasına tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Kurum, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı camiayı; başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum.

Sezon boyunca oynadıkları oyunla Türk futboluna heyecan katan tüm kulüplerimizi de gösterdikleri centilmence mücadele dolayısıyla kutluyorum." derken Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diledi.