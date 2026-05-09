Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

09.05.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, devletin zirvesinden büyük övgü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürekten tebrik ediyorum" sözleriyle camiayı kutlarken; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, sezon boyu sergilenen istikrarlı performansa vurgu yaptı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atması, devletin zirvesinde de geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, yayımladıkları mesajlarla sarı-kırmızılı camiayı kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "ÜST ÜSTE 4.ŞAMPİYONLUK" VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Galatasaray camiasını tebrik etti. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KUTLAMA 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı paylaşımla Şampiyon'u tebrik etti. Yılmaz, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray SK'nın futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

BAKAN BAK: ŞAMPİYON GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sezonun sona ermesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum" diyerek sarı-kırmızılı ekibin başarısını tescilledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

ADALET BAKANI GÜRLEK: İSTİKRARLI BİR PERFORMANS 

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şampiyonluğun ardındaki emeğe dikkat çekerek bir tebrik mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, "Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Galatasaray camiasına tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Kurum, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı camiayı; başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum. 

Sezon boyunca oynadıkları oyunla Türk futboluna heyecan katan tüm kulüplerimizi de gösterdikleri centilmence mücadele dolayısıyla kutluyorum." derken Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Akın Gürlek, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatih Mehmet Aydemir Fatih Mehmet Aydemir:
    Erdoğan gizli Galatasaraylı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:10:26. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.