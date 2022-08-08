Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu

08.08.2022 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi dedeleriyle birlikte Muharrem ayı iftarı gerçekleştirdi. Erdoğan, en son 2007 yılında başbakanlık görevini yürüttüğü sırada Kazlıçeşme'deki cemevine gitmişti. Erdoğan'ın bu ziyareti 15 yıl aradan sonra ikinci ziyaret oldu.

Ankara'da geçtiğimiz haftalarda cemevine düzenlenen saldırı büyük tepki çekti. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemevini ziyaret etmeye karar verdi. Erdoğan, bugün Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı

OKTAY VE SOYLU DA EŞLİK ETTİ

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı

İKİNCİ CEMEVİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir cemevi ziyareti yapıyor. İlk cemevi ziyareti 2007'de, İstanbul Kazlıçeşme'deydi. Erdoğan ilk kez bir cemevinde oruç açılışına katılıyor. Hüseyin Gazi Türbesi, Alevi toplumun oldukça önem verdiği bir yer. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedeleriyle Muharrem ayı iftarı yaptı
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