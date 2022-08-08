Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu

Ankara'da geçtiğimiz haftalarda cemevine düzenlenen saldırı büyük tepki çekti. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemevini ziyaret etmeye karar verdi. Erdoğan, bugün Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

OKTAY VE SOYLU DA EŞLİK ETTİ

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

İKİNCİ CEMEVİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir cemevi ziyareti yapıyor. İlk cemevi ziyareti 2007'de, İstanbul Kazlıçeşme'deydi. Erdoğan ilk kez bir cemevinde oruç açılışına katılıyor. Hüseyin Gazi Türbesi, Alevi toplumun oldukça önem verdiği bir yer. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti.