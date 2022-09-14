TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak

14.09.2022 09:44
TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ sosyal konutlarının kentteki konut stoğuna katkısının olacağını belirterek, belli bir gelire sahip ailelerin uzun vadeyle konut sahibi olacağını bildirdi.

Odunpazarı Mamuca'daki TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin devam ettiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Toplam 3 bin 361 konutun yapımı devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ise 1800 hemşerimiz daha Odunpazarı'nda yapılacak projede konut sahibi olacak. Bu kampanyanın sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını olduğunu hatırlamakta yarar var. Sosyal konut projesinin 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenmekte. İllere ayrılan kontenjan nüfusa oranla belirlenmiş. Kriterleri karşılayan her vatandaşımız 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvurabilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve ekiplerine hemşerilerim adına teşekkür ederim."

Günay, Eskişehir'deki 6 dış ilçenin de proje kapsamına alındığını duyurarak, "TOKİ Başkanlığı'nın açıkladığı listeye göre dış ilçelerimizden Günyüzü'ne 120, Han'a 188, Mahmudiye'ye 98 adet, Mihalıççık'a 142, Sarıcakaya'ya 63, Seyitgazi'ye 88 olmak üzere toplamda 699 sosyal konut yapılacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun."ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek Yunanistan'dan cesur hamle! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan manalı ada ziyareti Yunanistan'dan cesur hamle! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan manalı ada ziyareti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:01 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
08:09 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi
07:53 Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı
07:31 Milyonlar başvurusu bugün başlıyor! İşte cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları...
05:09 Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler
03:00 İsrail'de seçim öncesi kamuoyu yoklaması: Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 09:45:32. #1.13#
SON DAKİKA: TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement