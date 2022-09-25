Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara seslenerek, "Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere, düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 140. Yıl Özel Ödülleri programında yaptığı konuşmada, gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beylerinin, her dönemde olduğu gibi ticaret insanları, iş dünyasının elemanları olacağını ifade etti.

Erdoğan, hem kendilerinin kazanacağını hem dostlarına ve kardeşlerine kazandıracaklarını hem de daha adil bir dünya için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik, kültürel ve her alanda medeniyetlerine yakışır duruşlarını göstereceklerini belirterek, "Velhasıl, kardeşlerim yapacak çok işimiz var. Tüm bunları da hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirecek, sizlerle birlikte başaracağız. Emeğimiz, gayretimiz, desteğimiz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin son 20 yılında tarihin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla tuzakla oyunla da mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Önceleri uluslararası finans mekanizmaları üzerinden sinsice yürütülen saldırılar 2018 Ağustosundan itibaren açık bir meydan okumaya dönüşmüştür. Türk ekonomisini bu çalkantılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Zaman içinde küresel gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirerek sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi, ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur."

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce salgının ardından Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki tüm dengeler gibi ekonomik işleyişi kökünden sarstığına işaret ederek, "Ülkemizi uyguladığı ekonomik model sebebiyle en ağır şekilde eleştirenler bile geldiğimiz noktada bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. İşte bunu son Semerkant Zirvesi'nde ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda orada yaptığımız Türk Evi'ndeki tüm liderlerle, onların ifadeleriyle tespit ettik. Türkiye artık eski Türkiye değil." diye konuştu.

Bütün bu liderleri Türk Evi'nde ağırlayıp misafir ettiklerini, orada kendileriyle dünyadaki son gelişmeleri görüşme imkanları olduğunu anlatan Erdoğan, bu imkanları lütfeden ve bahşeden Allah'a hamdettiğini söyledi.

"Çalıştık, oldu. 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha nice nice altyapı, üstyapı ve uluslararası anlamda inşallah yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize ve daha pek çok gelişmiş ülkeye dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Dikkat ederseniz enflasyonu faiz oranlarını arttırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile yükseltmek değil, faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Öncelikle Rusya. Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi."

Gelişmiş ülkeler dahil hiçbir devletin eski modelin vaaz ettiği şekilde davranarak ekonomisini durgunluğa sokmayı ve böylece ortaya çıkacak sosyal sorunlarla boğuşmayı göze almadığını belirten Erdoğan, kimi ülkelerin enflasyon oranlarıyla mukayese edilemeyecek derecede küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken kimilerinin de kendileri gibi faiz düşürerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben şimdi buradan haber veriyorum. Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var, sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere, düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır? İstihdam sağlayacaktır. Ne yapacaktır? Üretim sağlayacaktır. Ne yapacaktır? İhracatı arttıracaktır ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir. Biz buna var mıyız? Bu konuda kararlı mıyız? Kararlıysak, biz de sizin yanınızdayız. Hep söylediğimiz gibi 2018 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı temel bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan her gelişme bu tercihin doğruluğunu teyit etmiş, uyguladığımız ekonomi politikasını kararlılıkla sürdürmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 düzeyinde gerçekleşen büyüme oranımız 31 milyona dayanan istihdam rakamlarımız, 300 milyar dolara doğru giden ihracatımız, 40 milyar dolara dayanan turizm gelirlerimiz hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir."

"Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette her ülke gibi kendilerinin de küresel ekonomik krizin bedellerini ödediklerini ancak Türkiye'nin diğerlerinden ve bilhassa gelişmiş ülkelerden farklı olarak, ekonomik işleyişteki döviz ağırlığı sebebiyle çok daha ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Ekonomilerine yönelik saldırıların çıkış noktasının çoğunlukla döviz kuru olmasının sebebinin de bu olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar, sağladığımız kaynaklar ve iş dünyasının üretim, ihracat odaklı gayretleriyle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Buna rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişler gibi istesek de etkisinden kaçınamayacağımız olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişten vatandaşlarımızı ve üretim tarafını korumak için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Öyle ki 2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaşmıştır. Gerçekten çok büyük bir meblağa tekabül eden bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem üreticilerimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Yaptığımız fedakarlıkların bedelini alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık. Bizim için asıl olan insandır, insanımızın huzuru, güvenliği, refahı, geleceğidir. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Programı'nın araçlarını da buna göre belirlediklerini, işlettiklerini, hasılaya dönüştürdüklerini aktararak, "Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)