Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (1)

24.09.2022 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nereye gidersek gidelim, gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nereye gidersek gidelim, gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz. Bugün de Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle bir aradayız." dedi.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin umudu, gözlerinin nuru geleceklerinin teminatı gençlerin her birini kalbi duygular ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Ülkenin tüm gençlerine ve genç yüreklerine selamlarını gönderen Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları yatırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek bugün Sakarya'da toplam yatırım bedeli 3 milyar 790 milyon lira olan eser, hizmet ve projeyi şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sakaryalı kardeşleriyle hasret giderdiklerini, hasbihal ettiklerini, 2023'e doğru giderken Sakarya'daki özellikle ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yenilediklerini aktaran Erdoğan, "Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi, genç bir kız kardeşim, kızım diyor ki '4 yıldır seçim görmedik, delleniyoruz.' Öyle mi? Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar, gençlik burada. Biz şimdi gençlerimizle bir aradayız. Heyecanınız için, sevdanız için, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu muazzam coşkunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Genel merkez gençlik kollarımızı, böylesi müstesna bir atmosferde gönüllerimizi bir araya getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz"

"Sadece son 1,5 senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmını Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. İstanbul'un fethini, Yeşilköy'de yarım milyonun üzerinde kardeşimizle birlikte kutladık. Adana'da 81 vilayetimizden gelen 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Önceki hafta Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de yine gençlerimizle muhteşem bir ufuk turundaydık. Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz. Bugün de Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle bir aradayız."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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