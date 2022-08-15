Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini BM ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini BM ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var."

15.08.2022 15:28

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (5)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün, milli menfaatlerini BM ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini BM ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var." - Son Dakika
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