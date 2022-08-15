Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini BM ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var."