Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyesinin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

KEK toplantısı öncesi Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından işgalden kurtarılışının 101. yıl dönümünde Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kafkas İslam Ordusu askerlerini ve komutan Nuri Paşa'yı (Killigil) saygıyla yad eden Oktay, Türk ve Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iş ve ticaret hacminin geliştirilmesi için ziyarette bulunduklarını ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çok boyutlu. Tek millet iki devlet sözü uygulamalarımızın her birinde karşılık buluyor. Bu ilişkileri artırarak devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ilan ettikleri ciddi bir hedef var. 15 milyar dolarlık ticaret hedefi. Bu hedef 2023 hedefi olarak belirendi. Biz olaya sadece kendi ticaret hacmimizi geliştirmek olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin ticaret hacminin daha ileriye götürülmesiyle, pastanın büyütülmesiyle ilgili bir hedef var. Azerbaycan'ın 23-24 milyar dolar olan ticaret hacminin ikiye katlanması en büyük arzumuzdur. Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyensin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz."

Anlamlı bir günde Bakü'de olduklarına dikkati çeken Oktay, 15 Eylül'ün Azerbaycan ve Türkiye ilişkiler açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı döneminde, 'Bakü sıkıntıda' denildiğinde kendi mücadelesini yürütürken diğer taraftan da Kafkas Ordusu ile Nuri Paşa'nın komutasında Azerbaycan'da yeni bir yapılanma öngördüğünü vurgulayan Oktay, bugün de "Azerbaycan'ın sıkıntısı var" denildiğinde aynı şeyi tereddütsüz yapacaklarını sözlerine ekledi.

Oktay, konuşmasının ardından iş adamlarının taleplerini dinledi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da katıldı.