Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu arayarak Türkiye
'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.
Kalın, "WeAreMADURO" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Türkiye, CB'mız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" ifadelerine de yer verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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