Cumhuriyet Başsavcısı Gül'den Rektör Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcısı Gül'den Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ile Adalet Bakanlığı müfettişleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ile Adalet Bakanlığı müfettişleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül ile Adalet Başmüfettişi Kerem Kerim Arslan ve Adalet Müfettişi Hayri Erdinç Ertürk, Rektör Şahin'e ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Şahin, ziyarette, üniversitenin bünyesinde Hukuk Fakültesinin bulunmasının Türkiye'nin geleceği adına gurur verici olduğunu belirtti. Ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı da yer aldı.

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