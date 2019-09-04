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Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Arıtman: "HDP derhal kapatılmalıdır"

4 saat önce

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Arıtman:

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Arıtman, "HDP ile PKK'nın arasındaki bağı öngörü ve vicdan sahibi herkes görüyor. Anaların çığlıkları arasında gençliğimiz HDP ve PKK'nın elinde yok ediliyor. Bu gidişe son verilmeli ve HDP derhal kapatılmalıdır" dedi.


Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi sürerken, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, yazılı bir açıklama yaparak ailelere destek verdi. Arıtman, "Analar ayağa kalktığı zaman sorunların çözümü hızlanır. Hacire ana, Diyarbakır HDP'il binasının önünde 5 gün süren direnişinin ardından oğlu Mehmet'i PKK'nın elinden kaptı. Diğer analara da örnek yaratan Hacire anadan sonra çocuklarını PKK'dan almak isteyen aileler HDP kapısına dayandılar. Bu aileler açısından HDP-PKK ilişkisi çok net. HDP ile PKK arasındaki bağı görmek, duymak istemeyenler için bu tablo öğretici olmalıdır. Analar çocuklarının cezaevinde ya da toprağın altında olmasını istemiyor ve sebebini, suçlusunu yaşayarak biliyorlar" ifadelerini kullandı.


"HDP derhal kapatılmalıdır"


HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Arıtman, "Mehmetçik, Amerika'nın temin ettiği silahlarla Türkiye'yi bölüp parçalamak gayretiyle mücadele eden PKK'nın sonunu getirmiştir. Her gün gelen şehit cenazelerine ve gazi olma onurunu ve zorluğunu yaşayan gencecik Mehmetlere, HDP hala açıkken boynumuz eğik. HDP ile PKK'nın arasındaki bağı öngörü ve vicdan sahibi herkes görüyor. HDP'li belediyeler aracılığı ile PKK'ya her türlü imkan ve iş gücünün aktarıldığı belgelerle sabit. Anaların çığlıkları arasında gençliğimiz HDP, PKK'nın elinde yok edilirken bu gidişe son verilmeli. HDP derhal kapatılmalıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetici ve üyeleri olarak, kadın ve çocuklara yönelik baskı ve şiddeti yörelere göre değerlendirmiyoruz. Ülkemizin her karış toprağı, bütün insanları, kadını ve erkeği hepimiz bir bütünüz. Diyarbakırlı annelerin çığlığı da Emine Bulut'un isyanı da Cumhuriyet Kadınlarının üzerine düşen görev ve sorumluluğunu perçinliyor. Analar ayağa kalkınca bütün sorunların çözümü kolaylaşır. Analar HDP'nin kapatılması için ayağa kalkmıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. PKK'nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır" şeklinde konuştu - İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Kadınları, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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