Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi - Son Dakika

Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi

Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi -Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar Türkiye'deki 450 kuş türünden 320'sinin fotoğrafını çekti Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, hobi olarak yaptığı kuş fotoğrafçılığı sayesinde...

Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi

- Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar Türkiye'deki 450 kuş türünden 320'sinin fotoğrafını çekti

SAMSUN - Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, hobi olarak yaptığı kuş fotoğrafçılığı sayesinde Samsun'da gözlemlenen 358'inci ve son kuş olan kap kumrusunu belgeledi.

6 yıldır kuş fotoğrafçılığı yapan Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, izinli günlerinde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip, Kızılırmak Deltası'na gelerek kuşların gelebileceğe yerlerde saatlerce beklemeye başlıyor. Bir kuş türünün fotoğrafını çekmek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Savcı Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ülkede bulunan 450 kuş türünden 320'sinin fotoğrafını çekti. Samsun'da gözlemlenen son kuş türünü de belgeleyen Soğukpınar, çektiği kap kumrusu fotoğrafı ile Samsun'da gözlemlenen 358'inci ve son kuş olan kap kumrusunu fotoğraflamış oldu.

Kızılırmak Deltası'na gelen herkesin değişik kuş türlerini göremeyebileceğine değinen Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, "Kızılırmak Deltası bir hayvanat bahçesi gibi değil. Herkesin gidince değişik türde kuşları görme imkanı yok. Çünkü kuşlar bir insan gördüğü zaman kendilerini korumaya alırlar. Kuş fotoğrafçısı, kuşların yaşam alanı hakkında bilgi sahibi olduğu için kuşlar nereye konar, nereye gelir, beslenmeleri nasıldır, hangi ağaçlara giderler, hangi sulak alanları severler gibi ön bilgilere sahip olunca daha kolay fotoğraf çekerler. Ben genelde sabahın erken saatlerinde güneş doğmadan fotoğraf çekeceğim alana gidiyorum. Alanda kendimi kamuflaj edecek şekilde yere örtü sererek, kuşların gelmesi muhtemel saatleri bekliyorum. Bazen yarım saatte geliyorlar bazen de 2-3 saatte geliyorlar. Bazen ise hiç gelmiyorlar. Yatarak fotoğraf çekmemde ki amaç kuşları göz hizasında çekmektir. Kuşları yakından çekerek, insanların kuşlar hakkındaki farkındalığını arttırmak istiyorum" dedi.

"Avcılar gibi kuşlara ateş etmiyoruz, kuşları ölümsüzleştiriyoruz"

Kuş fotoğrafçıları ile avcıların arasında büyük fark olduğunun altını çizen Savcı Vedat Soğukpınar, "Kuş fotoğrafçılığına 6 yıl önce 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde değişik türde kuşları görmem üzere başladım. Kuş fotoğrafçılığı benim için vazgeçilmez bir hobidir. Kuş fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. Avcılar gibi kuşlara ateş etmiyor, onları öldürmüyoruz. Kuşları, çektiğimiz fotoğraflar ile ölümsüzleştiriyoruz. Avcıların, kuşlara ya da diğer hayvanlara ateş ederek öldürmeye odaklı bir yaşam tarzı varken, biz kuşları fotoğraflamaya ve onları yaşatmaya odaklanıyoruz. Çektiğiniz bir fotoğrafı 5-10 yıl sonra görseniz bile o fotoğrafı çekerken yaşadığınız duyguları anında hissedebiliyorsunuz. Görevim gereği hafta sonları ve tatil günlerinde fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekmek insanları mutlu ettiği gibi kuş fotoğrafı çekmek bana göre insanları daha çok mutlu eder" diye konuştu.

Herkesin bulunduğu alanlarda kuşların fazla yer almadığını dile getiren Savcı Vedat Soğukpınar, "Ben herkesin bulunduğu alanlarda fotoğraf çekmiyorum. Herkesin dolaştığı yerlerde kuşlar bulunmaz. Fotoğraf çekerken kuşlara manken gibi poz verdirme şansımız yoktur. 1 saniyede çektik çektik, çekemediğiniz zaman kuş 'A ne kadar güzel' dediğiniz anda kaçar gider. Fotoğraf çekimini bitirip araziden dönerken beni görenler önce, 'Avcı mısın?' diye soruyorlar. 'Asla, Allah göstermesin' diyorum. Kuş fotoğrafçısı olduğumu söyleyerek onları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum. Samsun'da bu zamana kadar toplam 358 kuş türü gözlemlendi. Bu 358 kuş türü, aynı tarih ve zamanlarda Samsun'da bulunmuyorlar. Hepsini aynı anda görmemiz mümkün değil. 19 Mayıs ilçesinde kap kumrusu kuşunun fotoğrafını çekmiştim. Bu da Samsun'daki 358'inci farklı tür olarak kayıtlara geçti. Bu kuş başlıca Afrika kıtasında Sahra Altı bölgede yoğun olarak görünen bir kuş türüdür. Bu kuşu 2018 yılının Temmuz ayının 18'inde çektim ama ertesi gün gelen arkadaşlar kuşu arazide bulamadılar. Kızılırmak Deltası'nda 358 kuş türünün belgelenmiş olmasına rağmen herkesin bu 358 kuş türünü görme imkanı yoktur. Mevsimlik kuş türleri olduğu için kuşlar hakkında bilgilere sahipseniz 1 yıl içerisinde bu kuş türlerinin birçoğunu görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan Samsun'a değer katmaktır"

Kuşlar ve yaban hayat hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getiren Soğukpınar, kuş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Samsun'un güzelliklerini fotoğraflamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu işi amatörce yapıyoruz. Kuş fotoğrafçılığının herhangi bir maddi geliri yoktur. Masraflı bir hobidir ama amacımız kuşlar hakkındaki farkındalığı arttırmak, çocuklara kuşları sevdirmek ve buna eş olarak da avcılığın azaltılması için mücadele etmektir. Kuş fotoğrafçılarının amacı budur. Hiçbir kuş fotoğrafçısından avcı olmaz, avcı ise de kuş fotoğrafçısı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki 450 kuş türünün 320'sinin fotoğrafını çektim"

Türkiye'deki kuş türlerinden birçoğunu farklı bölgelerde fotoğrafladığını vurgulayan Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 320 civarında kuş türünün fotoğrafını çektim. Ülkemizde toplam 450'ye yakın kuş türü var. Kuş türleri bölgelere göre de dağılım gösterir. Örneğin dağ horozunu Rize'de, bağırtlak kuşunu Şanlıurfa, Konya gibi bozkır alanlarda çekebilirsiniz. Saz horozunu Samsun, Malatya ve Trabzon gibi belli yörelerde çekebiliyoruz. 450 kuş türü Türkiye'nin değişik yerlerinde görülebilen kuş türüdür. Hepsinin aynı yerde görüldüğü bir bölgemiz yoktur. Türkiye'de bulunan 450'ye yakın kuş türünün 320 türünü 6 yıllık süreçte farklı bölgelerde fotoğraflamaya çalıştım."

Çektiği fotoğraflar ve videolar büyük beğeni topluyor

Savcı Vedat Soğukpınar, çektiği kuş fotoğraflarını videolarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez değişik kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı savcı Sağukpınar'a teşekkürlerini sunuyorlar.

Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi

Soğukpınar, Türkiye, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet savcısının fotoğrafçılık hobisi...358'inci kuş türünü belgeledi - Son Dakika
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