Danimarka'ya evlatlık verilen Güney Koreliler Seul hükümetinden soruşturma talep etti

Danimarkalı aileler tarafından 1960'lardan 1980'lere kadar evlat edinilen onlarca Güney Koreli, köklerini belirsizleştiren yaygın uygulamaların mağduru oldukları gerekçesiyle Seul hükümetinden evlatlık verilme süreçlerinin soruşturulmasını istedi.

Seul'deki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun, evlatlık verilen 53 kişi tarafından topluca yapılan resmi başvuruyu kabul etmek için 4 ay süresi bulunuyor.

Talebin kabul edilmesi halinde bunun, Güney Kore'de 1960'larla 1980'ler arasındaki askeri yönetimler sırasında çocukların yabancılara evlatlık verilmesine ilişkin tartışmalı uygulamalar konusunda en geniş kapsamlı soruşturmayı tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Başvuruda, çok sayıda çocuğun, gevşek hükümet gözetimi ve gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ailelerinden dikkatsizce veya gereksiz yere nasıl ayrıldığını vurgulayan çok çeşitli şikayetlere atıfta bulunuluyor.

O dönemde ülkede evlat edinmeyi teşvik etmeyi amaçlayan özel yasaların, pratikte kar amacı güden evlat edindirme kuruluşlarının kayıtları manipüle etmesine ve çocukların uygunsuz biçimde evlat edinilmesine izin verdiği belirtiliyor.

Yurt dışına evlatlık verilen Güney Korelilerin çoğunun, kolayca teşhis edilip bulunabilen akrabaları olmasına rağmen kuruluşlar tarafından sokağa terk edilmiş yasal yetimler olarak kaydedildiği; bunun, çocukları daha kolay evlat edinilebilir hale getirdiği ifade ediliyor.

1974'te Danimarkalı bir aileye evlatlık verilen, Danimarka Kore Hakları Grubu'nun avukatı ve başkan yardımcısı Peter Möller, "Hiçbirimiz yetim değiliz." diyerek eylül ayında Güney Kore'ye geri dönmeyi planladığını açıkladı.

Möller, o dönemde sokaklarda sahipsiz insanların bulunduğuna dair haberlerin çıktığına işaret ederek "Biraz matematiğiniz varsa bu, 1970'ler ve 1980'lerden itibaren Seul'ün sokaklarının açıkta yatan çocuklarla dolup taştığı anlamına gelir." dedi.

Başvuruda, evlat edinme kağıtlarında doğum isimlerinin, tarihlerinin, doğum yerlerinin veya biyolojik ebeveynleriyle ilgili bilgilerin hatalı olduğu veya üzerinde oynandığı iddia ediliyor.

Evlat edinilenlerden bazıları, evlat edindirme kuruluşlarının, kimliklerini, Danimarkalı ebeveynlere verilemeyecek kadar hasta olan veya ölen çocuklarınkilerle değiştirdiğini keşfettiklerini, bunun, köklerini bulmayı oldukça zorlaştırdığını veya çoğu zaman imkansız hale getirdiğini savunuyor.

Başvuru sahipleri, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun, hükümetin, bu kuruluşların takibini yapmadığı için sorumlu tutulup tutulmayacağına karar vermesini, ayrıca çocukları Danimarka'ya gönderen Holt Çocuk Hizmetleri ve Kore Sosyal Hizmeti adlı iki kuruluşu, evlat edinme belgelerinin tamamına ve arka plan bilgilerine tam erişim sağlamaya zorlamasını istiyor.

Holt Çocuk Hizmetleri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Son 60 yılda yaklaşık 200 bin Güney Korelinin, çoğunlukla ABD ve Avrupa'da büyük bölümü beyaz olan ailelere evlatlık verildiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 9 bin evlatlık alan Danimarka, Güney Koreli çocuklar için Avrupa'daki en büyük varış noktalarından biri konumundaydı.

Evlat edindirme kuruluşlarının o yıllarda, evlat edinmeyi, beslenecek kişi sayısını azaltmak ve bekar annelerin çocukları dahil "istenmeyen çocukları ortadan kaldırmak" için bir araç olarak gören askeri liderlere yakın yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Associated Press ajansının ele geçirdiği askeri yönetim dönemi belgelerine göre, evlat edinmeler, rakip Kuzey Kore ile şiddetli bir rejim rekabetinin ortasında Batı ile bağları da derinleştirmeyi amaçlıyordu.