Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı - Son Dakika
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Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

22.07.2026 22:44
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Mısır'da muayenehanesinde tıbbi önlüyle dans eden diş hekiminin görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Mısır Sağlık Bakanlığı diş hekimi hakkında soruşturma başlattı.

Mısır’da bir diş hekiminin muayenehanesinde tıbbi önlüğüyle dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca ülkede büyük tartışma yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videonun kısa sürede viral olmasının ardından yetkililer harekete geçti ve Mısır Sağlık Bakanlığı, olayın meslek etiğine uygun olup olmadığını incelemek üzere diş hekimi hakkında idari soruşturma başlattı.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim olayı doktorun neşeli bir anı olarak değerlendirip savunurken, diğer bir kesim ise sağlık kurumlarının ciddiyetine ve doktorluk mesleğinin saygınlığına gölge düşürdüğünü belirtti. 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Mısır Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ay-tekin-55@hotmail.com [email protected]:
    Türkiye gelsin burada özgür şekilde görevini yapa bilir 1990 larda öğretmen lerimiz hafta sonları pazardada calışıyorlardı istedigi meslegi Türkiye de yapabilir 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Fena 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    neden dis hekimi bos zamaninda dans edemez mi sanki robot amonyom 0 0 Yanıtla
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