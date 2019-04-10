Son Dakika Haberleri: Dargeçit'i Sel ve Dolu Vurdu

Dargeçit'i Sel ve Dolu Vurdu

1 saat önce

- Dargeçit'i sel ve dolu vurdu vatandaşlar suda mahsur kaldıMARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.

- Dargeçit'i sel ve dolu vurdu vatandaşlar suda mahsur kaldı

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yoğun yağış nedeni ile birçok mahallede oluşan sel sonrası vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Bahçebaşı, Tepebaşı, Saray ve Sefa mahallelerindeki birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağmur suları nedeni ile bazı vatandaşlar mahsur kalırken ilçeye Midyat İtfaiye Grup Amirliği'nden takviye ekip sevk edildi.
Suda mahsur kalanları kurtarma ve evi basan suları tahliye çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:18 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Dargeçit, Genel
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